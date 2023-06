Trodser forbud: Hundredvis på gaden

Kun en måned efter en valgkamp fyldt med det, mange betegner som homofobiske udsagn, er tyrkiske aktivister på gaden for at trodse forbuddet mod den årlige Pride-parade i Istanbul.

Faktisk var flere hundrede demonstranter ifølge The Guardian mødt op for at vise deres støtte i Nişantaşı-området i millionbyen, og flere havde selvfølgelig regnbueflag og skilte med.

Ifølge flere protestgrupper blev op til 40 aktivister tilbageholdt af det tyrkiske politi. Foto: Yasin Akgul.

40 tilbageholdt

Avisen skriver, at det tyrkiske LGBTQ+-samfund frygter mere pres i fremtiden, efter Recep Tayyip Erdoğan i maj fik forlænget sin regeringstid til 2028.

Under valgkampen anklagede han oppositionspartiet, Republikanske Folkeparti, og dets allierede for at være pro-LGBTQ+, mens han i samme ombæring forsikrede vælgerne om, at de aldrig vil være velkommen i hans parti.

Årets pride parade startede og sluttede tidligere end forventet, men det var også uden sammenstød med politiet, fortæller AFP’s journalist på stedet.

Ifølge flere protestgrupper blev op til 40 aktivister dog tilbageholdt af det tyrkiske politi.