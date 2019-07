Trodser uvejr: Lastbil pløjer gennem metertykt islag

Voldsom haglbyge satte en stopper for trafikken i mexicansk by. En lastbil var dog ikke til at stoppe, som det ses herunder

Det vakte stor opmærksomhed, da den mexicanske millionby Guadalajara natten til søndag lokal tid blev ramt af et voldsomt haglvejr.

Temperaturen i den mexicanske lå omkring de 30 grader i sidste uge, men alligevel blev dele af byen dækket af op til to meter is, som gav nogle alvorlige trafikale udfordringer for mange, men ikke for alle.

En lastbilchauffør havde nemlig ikke i sinde at lade sig bremse af et par meter is i gaden, og natten til søndag kunne man derfor se den anonyme chauffør pløje gennem massive ismasser i sin lastbil.

- Haglstorme er almindelige i Guadalajara og Mexico City, men det her er den største jeg nogensinde har set. 24 timer senere er isen stadig ikke smeltet, fortæller Miguel Angel Luna Lopez, der filmede chaufførens kamp mod elementerne.