Trodser WHO igen: Danmark advarer ikke om fejl i test

WHO gør opmærksom på, at man godt kan være smittet, selv om en coronatest viser noget andet, og at man derfor skal teste igen. Det fremgår dog ikke af Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Personer, der er blevet testet negative for coronavirus, kan i sjældne tilfælde godt bære virussen alligevel.

Derfor skal man teste dem igen, hvis man stadig mistænker, de er smittede med coronavirus, da der kan være fejl i testen.

Sådan lyder det i anbefalingerne fra WHO, at man skal teste flere gange, hvis man er i tvivl.

- En eller flere negative resultater udelukker ikke en covid-19-virusinfektion, skriver WHO.

Men sådan lyder det ikke i Danmark. Ingen steder i Sundhedsstyrelsens retningslinjer fremgår det, at der er en risiko for, at testen slår fejl, og en coronasmittet patient får en såkaldt falsk negativ.

Det til trods for, at der nu er kommet de første tegn på, at testen ikke er fejlfri i Danmark.

Ekstra Bladet kunne torsdag fortælle, at tre indlagte patienter på Herlev Hospital fik et forkert svar. De fik alle en negativ test, selv om de var smittede med coronavirus.

Flere eksperter har over for Ekstra Bladet forklaret, at man som udgangspunkt godt kan stole på en coronatest, men at der vil være sager, hvor den fejler.

Der er endnu ikke lavet støre studier, der viser omfanget af falsk negative coronatest.

Lægerne ved det

Sundhedsstyrelsen henviser spørgsmål om de manglende advarsler til Statens Serum Institut.

Her forklarer overlæge Anders Koch, at man ikke har nævnt risikoen for falsk negativ i retningslinjerne, da det stadig er uvist, hvor stort omfanget er.

- Det har været diskuteret lidt, men det er ikke decideret beskrevet. Det skyldes blandt andet, at det er svært at sige noget om, hvor stor risikoen er, og vi endnu ikke ved, hvor mange man ikke fanger med testen, siger Anders Koch.

Han forklarer, at det ligger på rygraden hos læger, at der altid vil være en risiko for at en patient får falsk negativ, og at man derfor bør teste igen.

- Alle læger ved, at en prøve ikke er 100 procent ufejlbarlig. Vi ved naturligvis godt, at man kan være inficeret, selv om det ikke kan påvises i en prøve, siger Anders Koch og anerkender, at der nu, hvor man skal til at teste sundhedspersonale med lette symptomer, vil være en ukendt andel, som får falsk negativ, fordi det vil være svært at fange virus ved eksempelvis podning af halsen.

- Det vil der være. Vi kender bare ikke omfanget. Der er ved at blive lavet videnskabelige publikationer om det, men indtil videre ved man ikke, hvor mange det er.

Statens Serum Institut ved ikke, hvor mange der har fået falsk negativ i en coronatest, eller hvor mange patienter der er blevet testet mere end en gang.

Der er ikke lavet nogen undersøgelse af, hvor stort omfanget af fejltest er i Danmark.

Gå på arbejde

WHO skriver i sine anbefalinger vedrørende test for coronavirus, at der kan være flere grunde til, at en test kan misse, at en person har coronavirus.

Blandt andet fremhæves dårlig prøvetagning, hvor der kommer for lidt materiale på vatpinden, når man poder patientens svælg og næse.

Det kan også være en kilde til fejl, hvis testen er taget meget tidligt eller sent i infektionen, hvor der typisk er meget lidt virus at opfange.

WHO peger blandet andet også på, at prøverne fra patienten kan kan tage skade under fragten til laboratoriet og dermed vise forkert.

Men selv om WHO fremhæver denne risiko, er det ikke noget, som har fået Sundhedsstyrelsen til at ændre retningslinjer, når man nu skal til at teste sundhedspersonale med lette symptomer - hvor risikoen for en fejltest er større.

I de danske retningslinjer - der senest blev opdateret den 25. marts - står der om test af de ansatte i sundhedsvæsenet, ældreplejen og indsatser for socialt udsatte:

‘Medarbejderen kan møde på arbejde efter negativ test for covid-19 trods fortsat lette øvre luftevejssymptomer.’