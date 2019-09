Troede de var i sikkerhed: Så brød helvede løs

Steffen Boe Jensen og hans tre kammerater troede, at de var i sikkerhed for det voldsomme uvejr, som hærger det østlige Spanien. Så brød det løs

Steffen Boe Jensen og hans tre kammerater befinder sig i kystbyen Los Alcazares i Spanien, hvor et ekstremt regn- og tordenvejr i nat hærgede området.

- Det er helt sindssygt hernede, siger Steffen Boe Jensen til Ekstra Bladet.

Siden i går har uvejret hærget Valencia-regionen i Spanien. Her ligger turistmålene Alicante og Valencia, som er hårdest ramt. Fire personer er afgået ved døden som følge af vejret.

Voldsomt vejr rammer turistdestination

Gik bananas

De fire mænd troede ellers, at de var sluppet med skrækken.

- Vi troede, vi slap for uvejret, for det ramte ikke på det tidspunkt, de havde sagt, det ville ramme. Men klokken 23 begyndte det at regne, og så gik det lige pludselig bananas, fortæller Steffen Boe Jensen.

I løbet af kort tid blev gaderne i Los Alcazares fuldstændig oversvømmet, og militæret blev sat ind, fortæller Jensen.

- Vi har været vidner til nogle situationer, hvor folk er blevet reddet fra hustage af helikoptere, fortæller han.

Steffen og hans kammerater var ude for at opleve det vilde vejr, mens det stadig var sikkert at gå ud. Foto: Privat

Evakuering

- Vandet steg hurtigere og voldsommere, end vi havde kunnet forvente, siger Steffen Boe Jensen.

- Vi lukkede ikke et øje i nat, fordi vi skulle holde øje med, om vi kunne blive her, eller om vi skulle evakueres.

Evakuering blev heldigvis ikke nødvendigt. Mændene befinder sig fredag stadig i deres lejede feriebolig. Udenfor er solen vendt tilbage, og vandstanden er faldet. Men vejene er stadig lukkede.

Nu skal kammeraterne finde ud af, hvad de skal fordrive resten af ferien med.

- Vi havde håbet på at kunne ligge ved poolen og bade. Men poolen er forsvundet, fortæller Steffen Boe Jensen.

- Det er en stor mudderpøl nu. Man kan ikke bade i den, det er slut, siger han.

Få timer efter, at uvejret begyndte, var gaderne i Los Alcazares i Spanien blevet til floder. Foto: Privat

Én på opleveren

Hos Steffen Boe Jensen og kammeraterne er humøret trods alt højt.

- De kalder det her 'en af de værste katastrofer i 100 år' hernede. Vi har i hvert fald fået én på opleveren, ler Steffen Boe Jensen.

- Det bliver spændende, om vi kan komme hjem på mandag, siger han.

Sådan ser det ud i Los Alcazares fredag. Foto: Privat

