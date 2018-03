Troede han havde en vabel: Nu har han fået amputeret foden

Den 26-årige pædagog Raul Reyes fra USA opdagede en dag et mærke på sin højre fod.

Han troede i første omgang, at der blot var tale om en vabel, som han havde fået på sit arbejde, men med tiden blev mærket gulligt og spredte sig til hele foden.

- Han vågnede dagen efter, og vablen dækkede hele hans fod, så han tog til lægen, hvor de sagde, at han skulle tage på skadestuen med det samme, fortæller hans kone Joseline Reyes ifølge Washington Post.

Et røntgenbillede viste, at der var en risiko for, at Raul Reyes havde en dræbende infektion i kroppen, og det var derfor et spørgsmål om tid for at sørge for, at bakterien ikke spredte sig til hans blodomløb.

Raul Reyes sammen med sin kone Joseline. Foto: GoFundMe/Joseline Reyes.

Lægerne forsikrede Joseline Reyes om, at de ville gøre alt for, at Raul Reyes ikke skulle have foretaget en amputation. Men det blev desværre et løfte, lægerne ikke kunne holde.

- Da der er gået 30 minutter, kan jeg se, at der kommer en læge ud. Hun fortæller mig, at hun prøvede at fjerne så meget af bakterien som muligt, men de var nødt til at fjerne hans fod for at redde hans liv, siger Joseline Reyes ifølge Washington Post.

Lægerne tror, at Raul Reyes kan have pådraget sig den dræbelige bakterie gennem et åbent sår eller en indgroet tånegl.

Raul Reyes' liv blev reddet, da han fik sin fod amputeret, men han er allerede stødt på et nyt problem. Forud for operationen havde han nemlig ikke tegnet en sundhedsforsikring, og protesen kan ifølge Washington Post koste op til 5000 dollars, hvilket svarer til 30.000 danske kroner.

Hans familie har derfor startet en indsamling i håb om, at Raul Reyes i fremtiden kan få råd til at købe en protese.