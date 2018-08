Troede hun havde mistet sin kontaktlinse: Men 28 år efter dukkede den op

For ca. 30 år siden mistede en kvinde som kun 14-årig sin kontaktlinse i forbindelse med en badmintonduel, hvor hun fik en fjerbold i sit ene øje. Der skulle gå mere end næsten tre årtier, før hun igen fandt den for nylig.

Mærkværdigt nok har den siddet i hendes øje i 28 år.

Det skriver CBS.

Siden hun som 14-årig fik fjerbolden i øjet, har hun ikke brugt linser. Så det er heller ikke, fordi hun har manglet den.

Da kvinden i en alder af 42 år pludselig lagde mærke til, at hendes venstre øjenlåg hævede op og begyndte at hænge, gik hun til øjenlægen.

Her kunne lægen konstatere, at kvinden havde en lille knude lige over det venstre øje. Efter at hun fik opereret knuden væk, kunne lægerne sidenhen konstatere, hvad der havde forårsaget knuden.

Inde i den sad nemlig et styks kontaktlinse.

Det vakte en del forundring hos kvinden, da hun jo ikke havde gået med linser i mange år. Men hendes mor kom i tanke om noget.

Kvinden havde mistet en kontaktlinse for 28 år siden under en badmintonkamp. Linsen var således ikke faldet ud, da fjerbolden ramte, men i stedet havde bolden trykket linsen langt op i øjet på hende.