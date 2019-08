Troede hun havde nyresten - så fødte hun trillinger

Dannette Glitz fik ondt i maven, og fordi hun tidligere har haft nyresten, troede hun, de var på spil igen.

Men da hun ankom på hospitalet blev hendes liv ændret for altid. Hun var nemlig gået i fødsel, og lægerne fortalte, at det var tvillinger.

Hun blev hastet ind på en fødestue, men da hun havde presset to babyer ud, fik hun at vide, at der gemte sig en mere.

Det skriver flere medier, heriblandt New York Post og Daily Mail.

Hendes mand, Austin Glitz, sad allerede og tænkte på navne til de to babyer, da de fik at vide, at jordemoderen skulle bruge et håndklæde mere. Der var nemlig en baby mere på vej.

- Hans reaktion var, 'undskyld mig, læg det tilbage. Vi fik at vide, at vi skulle have tvillinger, jeg skal ikke have trillinger', fortæller Dannette Glitz om fødslen til det lokale medie KOTA-TV.

Der var dog ingen vej uden om, og babyen kom med ud.

Faderen, Austin Glitz, er glad for, at alle har det godt efter chok-fødslen. Privatfoto.

Ønskebørn

Parret har i forvejen to børn, og sønnen Ronnie på 10 år var da også åben for at få endnu en lillebror eller lillesøster.

- Jeg så engang et stjerneskud, og så ønskede jeg mig en lillebror og to søstre til min lillesøster, fordi hun altid havde ønsket sig en lillesøster. Så jeg har altid vidst, at denne dag ville komme, fortæller sønnen.

Det ville moderen og faderen dog nok gerne have, at han havde fortalt dem, for de var meget overraskede over den pludselige familieforøgelse.

Parret fortæller, at de oplever en enorm støtte fra familie, venner og lokalområdet.

- Det er fantastisk, hvor mange mennesker der vil hjælpe i en lille by, når der sker noget uventet, siger Dannette.