Troede hun var gravid: 'Baby' viste sig at være en kræftsvulst

Mange ting kan gå galt under en graviditet.

Men for 23-årige Grace Baker-Padden gik det helt galt i februar sidste år. Det viste sig nemlig, at hun slet ikke var gravid, men at hun havde en kræftsvulst i livmoderen, der fik kroppen til at opføre sig, som om hun var gravid.

Det skriver Mirror og Daily Mail.

Hun havde ellers taget flere graviditets-tests, som alle viste, at hun var gravid, og hun oplevede også morgenkvalme, som mange kvinder gør under graviditeten.

Men ved en 12-ugers scanning viste det sig, at hendes krop havde spillet hende et puds.

Hun var slet ikke gravid, og det var i virkeligheden en kræftsvulst, som voksede i maven på hende.

- Det var sådan et chok. At gå fra at planlægge denne spændende fremtid som en familie, til at der pludselig ikke var nogen baby, og at mit helbred var i fare, det var forfærdeligt, siger hun til Mirror.

Det viste sig at være en molar graviditet, som er resultatet af et ubefrugtet æg, der sætter sig i livmoderen. Det finder sted i en ud af 600 graviditeter, og kun en procent af dem udvikler en kræftsvulst.

Grace Baker-Padden fik væksten fjernet fra livmoderen to dage senere, og testresultater fastslog efterfølgende, at det var kræft. Hun måtte derfor igennem et langt forløb med kemoterapi.

I dag er hun helt rask, og parret tænker på at prøve at blive gravide igen en dag. De venter dog lidt, fordi lægerne har sagt, at der er en 15 procents risiko for, at det sker igen.