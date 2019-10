Troede krokodille var en træstamme: Det gik helt galt

Den 42-årige australier Elston Lami fik et chok, da han på en jagt-tur med sin familie trådte på en træstamme, da han skulle passere en lille flod på Croker Island i nærheden af storbyen Darwin. Det viste sig nemlig, at det var en stor krokodille, der straks satte et angreb i gang og bed den 42-årige mand to gange.

Elston Lami fortæller, at angrebet fandt sted i lørdags, da han sammen med tre andre mænd samt nogle børn og nogle hunde var på jagt-tur i nærheden af byen Minjilang.

Selskabet gik langs med en lille flod med mudret vand, som de på et tidspunkt ville krydse. Og det var i den forbindelse, at Elston Lami trådte på det, som han selv troede var en træstamme.

Det skriver flere medier, heriblandt ABC og Newsweek

Her bliver den sårede Elston Lami fløjet med helikopter til et hospital i Darwin.(Foto: CareFlight)

- Da krokodillen pludselig kom op af vandet, væltede den mig omkuld. Og da jeg så på dens øjne, kunne jeg se krokodille-tårer, fortæller Elston Lami fra sin hospitalsseng på Royal Darwin Hospital til det australske medie ABC.

- Det var, som om den tænkte: Du er min. Du er min frokost, fortæller Elston.

Elston Lami, der er far til fem børn, fortæller, at det eneste han tænkte på, var sine to døtre, der også var med på turen.

- Jeg slog krokodillen tre gange på næsen, før den slap mig. Men den angreb mig igen. Derfor tog jeg fat i dens gab med to hænder, men jeg følte mig svag og begyndte derfor at slå den i ansigtet igen.

Slagene mod krokodillens ansigt gav Elston en mulighed for hurtigt at komme op på flodbredden igen, hvor han opdagede, at hans ene ben blødte kraftigt.

Hans jagt-venner råbte til ham, at han skulle løbe væk, samtidig med, at jagtselskabets to hunde gøede kraftigt mod krokodillen.

Elston Lami blev bidt to gange af krokodillen. Han fik et kraftigt bid i det ene ben samt et bid tæt ved sine shorts, som krokodillen også fik revet i stykker i forbindelse med kampen.

Den 42-årige måtte på sit dårlige ben gå cirka en halv time for at komme tilbage til en bil, hvor selskabet kørte til en læge i byen Minjilang. Herfra blev han dog i en helikopter fløjet videre til Royal Darwin Hospital, hvor han fik yderligere behandling for sine skader.