Troede strømmen var slukket ...

Forsyningsarbejder var tæt på at blive svitset under oprydningsarbejde efter storm

Tidligere på ugen blev Manchester Township i amerikanske New Jersey ramt af en voldsom storm, der fik træer til at vælte og elledninger til at falde ned.

Da stormen havde lagt sig og det var tid til oprydning, var en enkelt forsyningsarbejder tæt på at komme grueligt galt af sted. Det skriver Manchester Police, der filmede arbejderens møde med skæbnen, på Facebook.

Manden var i færd at fjerne en løst hængende elledning fra et trafiklys, da uheldet indtraf.

Alle troede nemlig ledningen var afladt, men da den ramte en vandpyt på vejen, blev de klogere.

Ledningen fik nemlig gnister og flammer til at stå om ørerne på forsyningsarbejderen, som dog havde iklædt sig det fornødne beskyttelsesudstyr, og derfor slap med skrækken.

Se den hårrejsende hændelse i videoen over artiklen.