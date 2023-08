Troede svindlere var hans datter: - Jeg skammede mig ind i helvede

Pensionerede Michael Sundorph på 73 sænkede paraderne og blev snydt af svindlere, der udgav sig for at være hans datter over telefonen. Nu advarer han andre mod at begå samme fejl

Pensionerede Michael Sundorph på 73 sænkede paraderne og blev snydt af svindlere, der udgav sig for at være hans datter over telefonen. Nu advarer han andre mod at begå samme fejl

Michael Sundorph troede, han havde modtaget en sms fra sin datter.

Kort efter blev han snydt for 30.800 kroner.

Med hjerter, emojis og kære ord, overbeviste svindlere 73-årige Michael Sundorph om at sende 30.800 kroner til en bankkonto, han troede var sin datters.

Beskeder udvekslet mellem Michael og svindlerne. Foto: Privat

Nu kommer Michael med en advarsel i håb om, at andre ikke vil lade sig svindle.

'Jeg troede alt var godt'

En sms fra Michael Sundorphs datter tikkede ind på telefonen lørdag 12. august ved middagstid. Hun havde fået nyt nummer, skrev hun, og havde brug for at låne penge.

Michael Sundorph er pensioneret og har arbejdet som freelance korrekturlæser om aftenen for at spare op til sin alderdom. Foto: Axel Emil Hammerbo

- Min datter og jeg var uvenner på det tidspunkt. Derfor ringede jeg ikke tilbage, da jeg fik sms'erne, som var meget søde. Jeg troede, at alt var godt igen, siger Michael Sundorph.

Michael og svindlerne, der udgav sig for at være hans datter, fortsatte med at udveksle beskeder de næste par timer.

Søndag formiddag, skrev svindlerne pludselig, at det hastede med at få overført pengene.

Her forsøger svindlerne at lokke flere penge ud af Michael Sundorph. Foto: Privat

- Jeg overførte pengene og tænkte, at alt var i orden. Jeg kunne jo se, at kontoen var hos samme bank, som min datters er.

Ville have flere penge

Men alt var altså ikke i orden.

Efter Michael havde overført de 30.800 kroner til svindlerne, spurgte de pludselig om flere penge.

Der gik det op for Michael, at han var blevet taget ved næsen. Han havde nemlig før hørt om folk, der var blevet snydt, hvor svindlerne havde bedt om flere og flere penge.

Michael Sundorph advarer nu andre om ikke at tjekke en ekstra gang, hvis de skal sende et større beløb penge til familie og bekendte. Foto: Axel Emil Hammerbo

Der tog Michael kontakt til sin datter, der hverken anede noget om bolig-indskud eller 30.800 kroner.

- Jeg følte mig ufatteligt dum over, at jeg var blevet svindlet. Jeg havde virkelig fornemmelsen af, at de kendte mig og min datter. Jeg skammede mig ind i helvede, fortæller han.

Sænkede paraderne

De 30.800 kroner føltes som et kæmpe tab for Michael. Det var penge, som han havde sparet op, siden han gik på pension for 11 år siden. Penge til hans døtre og alderdom.

Pensionerede Michael Sundorph havde aldrig tænkt, at han ville falde for et svindelnummer. Foto: Axel Emil Hammerbo

- Jeg sænkede paraderne i et øjeblik af kærlighed til min datter, siger han og tilføjer:

- Pas på, og tjek en ekstra gang.

Michael Sundorph har politianmeldt sagen, men det er uvist, om han får sine penge tilbage.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk, har man nemlig ikke ret til at få sine penge tilbage, hvis man bliver snydt af en besked og selv overfører beløbet til en anden konto.

- Jeg tror ikke jeg får mine penge tilbage, og jeg regner slet ikke med det, siger Michael Sundorph.