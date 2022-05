Troels tog vild beslutning: Kommer først hjem om fire år

De fleste mennesker går med drømmen om at sige farvel til det trivielle liv herhjemme og kaste sig ud på et eventyr. Det er netop, hvad denne 39-årige sejler har gjort

Han havde et velbetalt job som software-udvikler i København.

Men Troels Larsen var kørt fast i hamsterhjulet. Derfor har han taget en vild beslutning. Den 39-årige køgenser har sagt sit job og og skiftet den trygge tilværelse i lejligheden i Valby ud med livet ombord på båden 'Joanna' 323 kilometer mod vest i Nykøbing på Mors.

Her er Troels Larsen i gang med de sidste forberedelser, før han om en måneds tid stævner ud på en jordomsejling, der vil tage de næste fire år.

Båden Joanna skal tage Troels Larsen sikkert over Atlanten og rundt om kloden. Foto: René Schütze

Møde ændrede alt

Men hvorfor forberede sin årelange sejlads fra Mors? Det er der én bestemt årsag til, forklarer Troels Larsen:

- Jeg mødte for nogen tid siden en fyr ved navn Hans Kokholm i lystbådshavnen i Ishøj. Der står han på nabobåden og måler op til en såkaldt targetbøjle - sådan en med med radar og solceller. Jeg spurgte ham, om han ikke kunne lave en til mig også. Han svarede, at jeg bare skulle kigge til Nykøbing, så ville han fikse en til mig.

- Det gjorde jeg så. Her faldt jeg i snak med Hans og blev rigtig gode venner med ham. Han havde sejlet jorden rundt, og jeg hørte alle hans historier, hvilket bare var super inspirerende.

Hvorfor ikke?

Her begyndte ideen om en jordomsejling for alvor at spire i hovedet på Troels Larsen.

- Planen var egentligt først at sejle til Caribien og så hjem igen på et års tid. Det var lidt mere overskueligt, men stille og roligt voksede ideen om en jordomsejling i mit hoved, indtil jeg bare tænkte: hvorfor ikke, siger han og fortsætter:

- Det her er en ultimativ mulighed for at komme ud i den store verden og se en masse ting og møde en masse spændende mennesker. Hvis vi ikke gør noget ved det, så bliver det jo bare ved drømmen, lyder det eftertænksomt fra sejleren.

Det har dog langt fra været nogen nem beslutning at sige farvel til livet i Danmark, erkender han over for Ekstra Bladet:

- Det har været en stor frygt at hoppe ud af hamsterhjulet og sige sit job, når man så ved, at nu er der ikke nogen indtægt mere. Det er virkelig skræmmende. De penge, der står på kontoen, er de penge, der er til de næste fire år.

Troels Larsen får på turen besøg på båden af venner og bekendte. De skal deles om denne kahyt. Foto: René Schütze

Selskab over Atlanten

De første måneders sejlads ned mod Portugals kyst kommer til at foregå alene. Herefter stiger et par venner ombord, som skal holde den 39-årige sejler ved selskab, når han til november krydser det stormfulde Atlanterhav for første gang.

Det bliver rart med lidt selskab, lyder det fra Troels Larsen. Til gengæld er en del af oplevelsen også at komme ud for sig selv.

- Der bliver jo perioder, hvor jeg kommer til at føle mig ensom. Omvendt bliver det også en prioritet at være alene. Forestil dig, at du kun har stuen derhjemme i din lejlighed, og du så har dine venner på besøg i nogle måneder. Så bliver du nok fint tilfreds med, at de smutter på et tidspunkt, siger han smågrinene.

Fra Cape Verde ankommer Troels Larsen til Brasilien. Her bliver han i et halvt år, før han sejler op med øerne i Caribien, hvor han glæder sig til at se en skjult perle.

- Ved Belize ligger der et kæmpe rev, som ikke rigtigt bliver besøgt at mennesker. Det skulle gerne være fyldt med farver og fyldt med fisk.

Men der er dog ét sted, han glæder sig allermest til at sejle.

- Stillehavet. Helt klart. Det er en kæmpestort, blåt hav med fantastiske, små øer, som ikke er så fyldt med turister, slutter han begejsret.