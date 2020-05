Troende med ansigtsmasker vender tilbage til al-Aqsa-moskeen

Al-Aqsa-moskeen i Jerusalem er tidligt søndag morgen genåbnet efter at have været lukket i 2,5 måneder på grund af coronapandemien.

Al-Aqsa-moskeen er islams tredjehelligste sted efter Mekka og Medina i Saudi-Arabien.

En journalist fra nyhedsbureauet AFP på stedet fortæller, at troende iført ansigtsmasker har fået lov til at komme ind i moskeen tidligt søndag morgen til dagens første bønner.

Under sangen 'Gud er størst, vi vil beskytte al-Aqsa-moskeen med vores sjæl og blod,' blev gruppen af troende hilst velkommen af moskeens direktør, Omar al-Kiswani, der takkede dem for deres tålmodighed.

Al-Aqsa-moskeen lukkede sine døre 15. marts i et forsøg på at begrænse smitten med coronavirus.

Muslimer mener, at profeten Mohammed steg til himmels fra Tempelpladsen - kendt som Haram al-Sharif af muslimer - og pladsen har ofte været et brændpunkt i den israelsk-palæstinensiske konflikt.

Tempelpladsen er også hellig for jøderne, som mener, at det er placeringen af to bibelske templer, hvoraf det ene blev ødelagt i år 70.

Al-Aqsa-moskeen ligger i Østjerusalem, som har været besat af Israel siden Seksdageskrigen i 1967.

Jerusalem rummer nogle af de mest hellige steder for både muslimer, kristne og jøder. Det gælder - foruden al-Aqsa-moskeen og Tempelpladsen - Grædemuren, Bethesda Dam og Golgata.

På den første dag af Eid-højtiden tidligere i maj udbrød der slagsmål mellem israelsk politi og palæstinensere, da troende forsøgte at bryde gennem barrierer for at komme ind på Tempelpladsen.

Det er Jordan, som formelt har opsynet med helligdommen. Jordan kontrollerede Vestbredden, inklusive Østjerusalem, indtil Israels besættelse i 1967.

Eftersom antallet af coronavirustilfælde fortsat er faldende, er både Israel og de palæstinensiske områder begyndt at lette restriktionerne de seneste dage.