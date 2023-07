Tropeø slår alarm: Stærk storm truer

Vejret trækker i disse dage overskrifter verden over, hvor Europa blandt andet er ramt af hedebølge, Sydkorea stormflod og Canada skovbrande.

Midt i Stillehavet går det heller ikke stille for sig - Hawaii har nemlig erklæret undtagelsestilstand på øgruppens største ø, Big Island, fordi en tropisk storm ved navn Calvin forventes at ramme natten til onsdag lokal tid.

Det skriver CNN.

Med en vindstyrke på lige under 100 kilometer i timen og enorme nedbørsmængder er der risiko for stormflod og mudderskred, når stormen rammer.

Livsfarligt

- Calvin forventes at passere syd for Hawaii County i nat, hvilket medfører en periode med stormflod, høje bølger og farlige vindstød. Calvin forventes at aftage i styrke, når den bevæger sig syd om de andre Hawaii-øer onsdag og onsdag aften, lyder det fra det lokale meteorologiske institut i Honolulu.

De forventer, at der falder mellem 10 og 20 centimeter regn, og enkelte steder helt op til 25 centimeter.

Hawaii er kendt for at være et sandt paradis for surfere, men myndighederne understreger, at det kan være livsfarligt at bevæge sig ud i vandet på de østvendte kyster på grund af ekstremt høje bølger.