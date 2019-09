Tropisk storm rammer Bahamas kort efter Dorians hærgen

Et tropisk lavtryk på vej mod østaten Bahamas har nu samlet så meget styrke, at vejrsystemet kategoriseres som en decideret storm.

Det oplyser USA's Nationale Orkancenter (NHC) sent fredag aften lokal tid ifølge nyhedsbureauet AP.

Den tropiske storm, der har fået navnet Humberto, befinder sig godt 200 kilometer østsydøst for øen Great Abaco og bevæger sig mod nordvest med cirka ti kilometer i timen.

NHC har udsendt et stormvarsel, der gælder for det nordvestlige Bahamas med undtagelse af øen Andros.

Uvejret ventes at bringe store mængder regn og kraftig vind med sig. Det bevæger sig fredag over Bahamas med retning mod Florida i det sydlige USA.

Stormen rammer, blot to uger efter at Bahamas blev rystet af kategori 5-orkanen Dorian. Den ramte med vindstød på op mod næsten 300 kilometer i timen.

Øerne Abaco og Grand Bahamas, der blev ramt af Dorian, er blandt de områder, der har modtaget advarsler om det nye uvejr.

Det ventes dog ikke at blive nær så ødelæggende som Dorian.

1300 personer er fredag fortsat savnet efter Dorian. Det oplyser regeringen i Bahamas. Onsdag meddelte Bahamas' premierminister, Hubert Minnis, at det officielle dødstal er 50.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Nødhjælpsarbejdere i Bahamas leder efter de savnede, samtidig med at der tilbydes mad, vand og tilflugtssteder til nødstedte borgere.

Bahamas' tidligere premierminister Hubert Ingraham sagde torsdag til den bahamanske avis Nassau Guardian, at "hundredvis" er døde på Abaco-øerne, og at "et betragteligt antal" er døde på Grand Bahamas.

Myndighederne har i hovedstaden Nassau rejst store telte, der kan huse de mange personer, der mistede deres hjem under Dorians hærgen.