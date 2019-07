Truede med at hænge folk ud: Nu trækker hun i land

Hun havde lagt op til den helt store virtuelle gabestok, hvor personer, der havde sendt hende hadbeskeder, skulle sidde til offentlig skue.

Læge og debattør Vibeke Manniches middelalderlige afstraffelse med et futuristisk twist blev dog aldrig til virkelighed.

Det skriver hun i et blogindlæg på dagen, hvor hun ellers ville offentliggøre navnene på alle 'haters', som ikke havde sagt undskyld.

'Når folk bliver truet med offentliggørelse, så sætter det en meget naturlig begrænsning', skriver hun i indlægget, hvor hun samtidig bedyrer, at indlægget blot var for at skabe debatten om, at oprettet et såkaldt 'netpoliti''. Det mål er tilsyneladende fuldført, hvorfor truslen ikke bliver udøvet.

Meldt for afpresning

I det oprindelige blogindlæg skulle alle 'haters' også indbetale 150 kroner via mobilepay, som Vibeke Manniche ville sende videre til et godt formål. Det krav trak hun dog i land kort efter.

Det til trods blev hun anmeldt til politiet for afpresning. Vibeke Manniche er dog fåmælt omkring anmeldelsen.

- Alt det overlader vi til politiet, ingen kommentarer. Jeg kunne ikke drømme om afpresse nogen, siger hun.

Ifølge Vibeke Manniche har hun selv anmeldt fire dødstrusler til politiet.

Der er i den grad blevet debatteret. Chefredaktør på Ekstra Bladet Karen Bro har også vendt ideen om et 'netpoliti'.

