Truede Mette Frederiksen: Idømt fængselsstraf

En 37-årig mand erkender at have sendt en truende mail til Statsministeriet og Folketinget. Den blev sendt ved et uheld, lyder forklaringen

Flere politibetjente rykkede ind i en nu 37-årig mands hjem i Middelfart, efter en mail dagen forinden var landet hos både Folketinget og Statsministeriet.

Den 37-årige var afsender af den mail, som, Retten i Odense nu har slået fast, indeholdt trusler om vold mod folketingsmedlemmer og ansatte i Statsministeriet.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Og det har nu kostet den 37-årige mand en dom på 40 dages ubetinget fængsel.

Vaccineskepsis

I mailens emnefelt stod der 'PCR testen, & I ved det fucking godt'.

'Nu stopper I krafthelvede, eller jeg tager jer alle sammen med i døden!!! Eller jeg lader Mette brænde i 800 år. Kig dig selv i øjnene, din usle satan,' lød selve mailen ifølge Fyens Stiftstidende.

Annonce:

Manden var vaccinemodstander, og det var netop vreden mod coronavaccinen, der fik manden til at skrive, som han gjorde. Det forklarede han i retten, hvor han også fortalte, at det ikke var hensigten, at mailen skulle sendes.

Han forklarede derimod, at han havde skrevet det for at afreagere, da han var bekymret for, at hans lillesøster med slem epilepsi skulle vaccineres mod corona.

Han troede, at han skrev i et tekstdokument, men da han var fuld, måtte han have skrevet det i en mail i stedet, lød forklaringen.

Manden forklarede desuden, at han i perioden, hvor mailen blev sendt, havde det meget dårligt psykisk.