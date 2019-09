Truede vikar: Nu står udskældt 3F'er frem

3F'eren, som truede en SAS-vikar fra Københavns Lufthavn, fordi han nægtede at melde sig ind i samme fagforening, står nu frem

Nu har sagen om konflikten i Københavns Lufthavn taget en ny drejning.

Den 11. september kom det frem i en lydfil, som Berlingske var kommet i besiddelse af, at en tillidsmand og daværende næstformand hos Ekspeditionsarbejdernes Klub havde truet en SAS-vikar ansat i Københavns Lufthavn.

Truslen skyldes, at vikaren nægter at melde sig ind i fagforeningen 3F.

Nu står den daværende næstformand ved navn Michael 'Pyrus' Marstrand frem og erkender, at han har begået en fejl. Det skriver Fagbladet 3F.

- Jeg tabte både sutten og kasketten og håndterede sagen meget uprofessionelt. Jeg reagerede ud fra en følelse og tænker ikke så meget over det i situationen. Det var langt over stregen, det er der ingen tvivl om, siger han til mediet.

Undskylder ikke

Michael 'Pyrus' Marstrand undskylder ikke direkte for sine handlinger. Til spørgsmålet om, hvorvidt 3F har en rådden kultur, og om de bruger bøllemetoder, svarer han, at det intet har med bøllemetoder at gøre.

- Det var et udbrud, en frustration. Og der hvor jeg kommer fra, er det sprog altså meget normalt. Jeg er fra Amager, ikke fra Holte, siger han.

- Jeg blev provokeret, da han holdt sin telefon helt op i hovedet på mig og hev fat i mit havnekort (id-kort, red.), som jeg havde i en snor om halsen og holdt det op 10 centimeter foran mit hoved. Men det skal jeg ikke gøre. Jeg skal ikke lade mig intimidere.

Michael 'Pyrus' Marstrand forsikrer Fagbladet 3F om, at fagforeningen selvfølgelig anerkender dansk lovgivning.

Adskillige strejker

Tre gange i september har bagagemedarbejdere ifølge SAS strejket ulovligt, fordi SAS-vikaren, der er ingeniør og er medlem af Ingeniørforeningen Danmark (IDA), nægter at bøje sig for sine kollegers krav om at være organiseret i samme fagforening som dem, nemlig 3F.

Efter hændelsen blev afsløret, ønskede en række poitikere fra oppositionen af hive beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i samråd om sagen, herunder Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh.

