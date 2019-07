Truer med at lukke legendarisk gade

Amsterdams borgmester, Femke Halsema, truer med at lukker legendariske red light district, hvis ikke der bliver sat en stopper for kriminaliteten

Hvis det står til Amsterdams borgmester, så kan det snart være slut med sexshows på red light district.

53-årige Femke Halsema er træt af al kriminaliteten, der gemmer sig bag de mange sexshops, stripklubbe og pornobiografer, og derfor siger hun nu stop.

Hvis ikke det bliver bedre, så truer hun med at lukke den legendariske gade, der er kendt i hele verden.

Det skriver flere hollandske medier heriblandt nrc.nl og Het Parool.

Ikke til forhandling

Målet er at stoppe menneskehandel, hvidvaskningen af penge og svindel i området.

- Disse mål er ikke til forhandling. I lang tid handlede det om, at sømænd fra hele verden kom til red light district, hvor de efter flere måneder til søs gik til en hollandsk kvinde. Men sådan er det ikke længere.

Det vrimler med bordeller på red light district Foto: Ritzau Scanpix

- Nu er det hovedsageligt kvinder fra andre lande, som vi ikke ved, hvordan er kommet hertil, og det ender med, at de bliver gjort grin med og fotograferet i vinduerne. Menneskehandel finder sted i den ældste og smukkeste del af vores by, siger Femke Halsema til Het Parool.

Bordel-hotel

Foruden truslen om at lukke red light district foreslår borgmesteren, at gøre de velkendte bordel-vinduer forbudt.

Alt i alt har hun fremlagt tre scenarier udover en totalt nedlukning.

Her et billede af bordel-vinduerne fra 2007. Foto: Mariam Dalsgaard

Det første scenarier er, at bordel-vinduerne skal lukkes, så sexarbejderne ikke længere kan ses fra gaden. Nummer to scenarie er, at området af red light district, hvor der er bordel-vinduer, bliver lukket helt. De vil så blive flyttet til et hotel for prostituerede et andet sted i Amsterdam. Her kan de prostituerede leje et værelse, som de kan bruge til at tage kunder med ind på.

- Det vil formentligt medføre massive protester, men vi skal også huske på, at på nuværende tidspunkt finder det sted, hvor der bor helt normale og fredelige mennesker, siger hun.

En tredje mulighed er, at det bliver forbudt i hele byen at have noget i butiksvinduerne.

Borgmesteren, sexarbejdere og de lokale skal mødes 10. og 12. juli for at drøfte, hvad der skal ske.

Red light district i Amsterdamen ligger i bydelen De Wallen, og prostitution i området kan spores tilbage til 1500-tallet, hvor sømændene gik i land og besøgte de prostituerede.

Her et billede fra 1995, hvor bordelvinduerne også eksisterede Foto: Claus Lunde