Truet af corona: Fandt redning i Netto

Når man lever af at levere skraldespande i pap til festivaler og andre store events, er det ikke just lyse måneder, der ligger forude.

Det måtte Heiða Nolsøe og Marie Stampe Berggreen fra firmaet DropBucket i påsken erkende, hvor alle større events blev aflyst foreløbigt frem til 1. september.

- I og med at alle festivaler og events er aflyst frem til slutningen af august, betyder det også for os som leverandører, at vi ikke har særligt meget at se til i den kommende periode, fortæller Marie Stampe Berggreen til Ekstra Bladet.

- Alle de skraldespande, vi har klar på lageret til den nye sæson, de må blive liggende til næste år.

Heiða Nolsøe (t.v.) og Marie Stampe Berggreen står bag DropBucket, der i 2014 begyndte som et skoleprojektet, men i dag er en levedygtig virksomhed. Men det er svært at overleve corona-krisen uden nye ideer og produkter. Foto: DropBucket

Fra skrald til skærm

Men i stedet for at give op og bare æde det forventede tab på 90 procent af omsætningen har de to designingeniører lynhurtigt udviklet en skærm lavet af genanvendeligt plastik.

Den kan nemt sættes op på et skrivebord, i restauranter og andre steder, hvor man har brug for effektivt at begrænse smittespredningen.

- Vi er designingeniører og har en passion for at skabe noget nyt. Og da vi så i Netto, hvordan de brugte skærme til at mindske smittespredningen, har vi lavet en skærm, som helt simpelt kan sættes op på kontorer eller skoler.

- Simpelthen for at begrænse spredningen af smitte, når man arbejder længe sammen. Vi har også allerede fået henvendelser fra restauranter, der vil bruge dem.

Sådan ser den nye skærm ud. Foto: DropBucket

Stadig brug for skraldespande

De nye skærme produceres i Danmark, og det er gået stærkt.

- Vores produktion er ret nem at lægge om, og vi kan gøre det hurtigt, hvilket er vigtigt i den her situation, forklarer Marie Stampe Berggreen.

Og hun frygter ikke, at det nu er slut med at producere de alternative skraldespande, som makkerparret er blevet kendte for.

- Jeg tror ikke, at festivalerne og andre kunder kommer til at glemme DropBucket. Og vi er allerede i dialog med mange af dem om næste års festivaler.

- Der er også kommet aktuelle henvendelser, som handler om udendørsundervisning og andre aktiviteter, hvor der snart kan blive brug for skraldespandene.

