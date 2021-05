Truet af nedlukning: Incidenstal næsten firdoblet

For fire dage siden var det testjusterede incidenstal i Norddjurs Kommune 45.

15. maj er det tal knap firdoblet til 176,7, og kommunen er på få dage blevet den kommune med det højeste testjusterede incidenstal i Danmark.

Hvis den voldsomme stigning fortsætter, går der ikke længe før kommunen rammer grænsen på 250 og en nedlukning.

- Vi er forberedt på en nedlukning. Vi har selvfølgelig beredskab, hvis den situation skulle opstå. Det er ikke et vi har skaffet os lige nu, det er et vi har haft hele tiden, siger borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S), der dog ikke tror, at det kommer så vidt.

Kommunen har før haft et højt smittetryk, som de overvandt, så borgmesteren tror også, at man kan få bugt med smittekæderne, der primært er i Grenå, denne gang.

- Vi går efter at få knækket koden inden. Vi har ret godt greb om smittekæderne i Grenå, og det har vi meget konkrete indgreb på lige nu, fortæller han til Ekstra Baldet.

- Er I er forberedt på en nedlukning, hvis det skulle komme dertil?

- Ja, men der regner vi slet ikke med at komme dertil. Vi går efter og tror på, at vi kan få det her knækket inden, fordi vi alle ligger os i selen nu, siger Jan Petersen og understreger, at de selvfølgelig holder et skarpt øje med smittetallene.

Nedlukning vil være træls

- Hvad gør I for at nedbringe smitten?

- Vi kører lige nu stor offentlig opmærksomhed på det, og det er i sig selv også hjælpsomt. Folk har opmærksomhed på det, og vi fortæller dem, at de skal huske de gode regler.

- Testkapaciteten er øget fra i dag, og vi har nedbragt ventetiderne til test på både PCR- og kviktesten.

Virksomheden i kommunerne er gode til at sende ansatte hjem, hvis der opstår smitte, fortæller Jan Petersen. Også et fodboldhold er gået i karantæne, efter der er opstået smitte på holdet.

- Hvad vil det betyde, hvis det kommer så vidt, at I er nødt til at lukke kommunen ned?

- Det er jo træls. Det vil vi gerne undgå. Derfor er det også bedre, at et fodboldhold reagerer selv, end at vi skal ud lukke ned. Jeg vil meget nødigt lukke ned for fritidsinstitutioner, nu hvor vi endelig har fået åbnet.

Forskellige smittekæder

Ifølge borgmesteren er der ikke en større begivenhed, der har forårsaget den pludselige smitte.

- Det er ikke et stort fodboldstævne eller lignende. De smittekæder, der er i Grenå, hvor koncentrationen er størst, er tre forskellige uden sammenhæng.

Jan Petersen fortæller, at der også er smitte udenfor Grenå, men der har man ikke identificeret større smittekæder.

Han tror, den stigende smitte er en reaktion af genåbningen, og derfor er han heller ikke overrasket over det stigende smittetryk.

