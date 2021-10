Truet branche: Forsvarer udskældt beslutning

Der ligger lige nu en tikkende bombe under tatoveringsbranchen og for danskere, der ønsker at få foreviget et motiv med blæk.

Om blot få måneder træder en ny del af EU's kemikalielovgivning, Reach, i kraft. Loven regulerer og forbyder mere end 4000 stoffer i tatoveringer og permanent makeup, da man mistænker dem for at være allergi- og kræftfremkaldende.

Det betyder, at mange af de farver, som tatovører har brugt i årevis, kan blive ulovlige, da de kan indeholde et eller flere af de mange stoffer, der forbydes.

Ifølge europaparlamentariker Margrete Auken (SF) er det dog på tide, at stofferne forbydes.

- Jeg er glad for, at vi får begrænset de her stoffer. Sundheden kommer først, og det er jo ikke livsnødvendigt at få en tatovering, så man må finde en anden måde at overmale sig på, hvis man synes, det er flot, siger Margrete Auken til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Flere producenter lover, at de har blæk, der lever op til kravene, på vej. Foto: Per Rasmussen

Ekspert: - Det er en katastrofe

Hos overlæge på Tatoveringsklinikken på Bispebjerg Hospital Jørgen Serup møder lovgivningen hård kritik, og han frygter at branchen drives ud i baggårdene og private hjem.

- Det er en katastrofe for branchen, for den her regulering betyder, at man i virkeligheden ikke kan tatovere lovligt længere, fordi kravene er så urealistisk høje og helt umulige for producenterne at leve op til, siger Jørgen Serup til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der har indtil nu ikke været nogen krav til, hvad der må være i tatoveringsblæk. Foto: Per Rasmussen

Spørger man Margrete Auken, ligger ansvaret hos tatoveringsbranchen.

- Tatovørerne må lade være med at bruge de her farver, indtil branchen har fundet nogle stoffer, der ikke er skadelige. Man falder jo ikke død om, hvis man ikke kan få en tatovering, siger Margrete Auken.

Overlæge Jørgen Serup mener dog ikke, at stofferne i tatoveringsblækket er skadelige.

- Det er hverken påvist hos et menneske eller i et studie, at tatoveringer kan være kræftfremkaldende, og forbuddet vil heller ikke mindske antallet af patienter med for eksempel allergiske reaktioner, som kommer i behandling på Tatoveringsklinikken, siger Jørgen Serup.

Panik i branchen

Flere tatovører frygter lige nu, at de må lukke deres forretninger på den anden side af nytår. Det fortæller formand for Dansk Tatovør Laug Frank Rosenkilde til Ekstra Bladet.

- Danske tatovører er totalt i vildrede, for døren er lige ved at smække i, og ingen ved, om der er brugbare farver lige om lidt, siger Frank Rosenkilde.

Miljøstyrelsen, der har deltaget i det arbejde, der ligger bag EU-reguleringen, har nu indkaldt Dansk Tatovør Laug til et møde om sagen.