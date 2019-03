Truet med bøder: Nu retter løbehjulsudlejer ind

Løbehjulsudlejeren Tier har rettet ind og fået styr på sine forsikringer, så brugerne af deres grønne el-løbehjul ikke længere risikerer at få ballade med ordensmagten.

Appen og Tiers hjemmeside er siden torsdag blevet ændret, så det nu fremgår, at man har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring.

Som Ekstra Bladet i går beskrev har brugere af el-løbehjul nemlig hidtil risikeret at få en bøde på op mod 1000 kroner uden overhovedet at have foretaget sig noget ulovligt.

I modsætning til den svenske løbehjulsudlejer Voi oplyste Tier nemlig indtil for ganske nylig ikke på hverken app eller hjemmeside, at de havde tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring.

Det fastslog Færdselsstyrelsen og Rigspolitiets Nationale Færdselscenter over for Ekstra Bladet kunne gå ud over føreren af løbehjulet, som skal kunne dokumentere, at forsikringen er i orden.

Det dækker ansvarsforsikringen Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker, hvis en bruger af et el-løbehjul skader andre personer eller deres ting i trafikken. For eksempel hvis man brager ind i en bil eller kører en person ned.

Tier risikerede bøde

Ekstra Bladet har i dagevis uden held forsøgt at få Tier til at fremvise dokumentation for den lovpligtige ansvarsforsikring, men blev spist af med et svar om, at Tier overholder alle nødvendige forsikringslove.

Da vi spurgte, hvorfor Tier så ikke oplyste om det i sin app og bad virksomheden om at forholde sig til sine brugeres risiko for en hilsen fra politiets bødeblok blev man ligeså tavs som sine lydløse udlejningskøretøjer.

Udover Ekstra Bladets gentagne henvendelser har Tier også fået en løftet pegefinger fra Færdselsstyrelsen.

Uddrag af Færdselsstyrelsens brev til Tier.

I et brev dateret 7. marts i år, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, påpegede myndigheden, at en løbehjulsudlejer, som ikke har styr på forsikringskravene, risikerer problemer.

'Overtrædelse af kravet om tegning af ansvarsforsikring i færdselslovens § 105, stk. 1, er strafbart og straffes efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, med bøde', lyder det i brevet, som også er sendt til Voi.

Ulykke på el-løbehjul: Du kan hænge på millionregning

Tiers vækstansvarlige Noah Kruse skriver i en mail til Ekstra Bladet, at han er glad for at meddele, at Tiers el-løbehjul er forsikret igennem Købstedernes Forsikring og beklager det sene svar:

'Jeg undskylder forsinkelsen, men da tingene hurtigt udvikler sig, tager det noget tid at samle al information', lyder det blandt andet.

Noah Kruse oplyser, at man har tegnet ansvarsforsikringen, efter at 'lokale myndigheder' havde gjort opmærksom på det lovpligtige krav. Ifølge ham har oplysningen været tilgængelig for brugerne siden torsdag.

Adam Ashebir er vild med at køre på el-løbehjul. Han havde ikke sat sig ind i forsikringskravene til løbehjulsudlejerne, da Ekstra Bladet mødte ham forleden. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ekstra Bladet traf forleden en gruppe glade løbehjulsentusiaster, som ikke havde sat sig ind i forsikringsbetingelserne, før de susede af sted i indre København.

Adam Ashebir fra Brøndby Strand var dog ikke bekymret for risikoen for en hilsen fra ordensmagtens bødeblok.

- Så tager jeg dem i retten, lød hans hilsen til Tier, som han selv havde lejet el-løbehjul igennem.

Claudio Fernandez fra Brøndby Strand ville sende en eventuel bøde videre til Tier. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Det var Vennen Claudio Fernandez enig i.

- Jeg ville ikke tage imod den bøde, og hvis jeg alligevel fik den, ville jeg sende den videre til Tier, fastslog manden, som også er fra Brøndby Strand.

Meget tyder på, at d'herrer, siden Ekstra Bladet talte med dem, ikke har været i klemme på grund af Tiers manglende forsikringsoplysninger.

Mindreårige kører ulovligt på el-løbehjul

Københavns Politi oplyser nemlig til Ekstra Bladet, at kredsens færdselsbetjente så vidt vides endnu ikke har udskrevet bøder manglende dokumentation for ansvarsforsikring.

Siden el-løbehjulene lovligt trillede ind i hovedstaden i midten af januar har løbehjulsbrugerne typisk fået bøder for at køre over for rødt, ligesom politiet har skrevet en enkelt bøde for at køre to på et løbehjul.