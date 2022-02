Truet og sjælden art fundet i nordsjællandsk nationalpark

Det er ikke hver dag, at en sjælden og truet art på ny dukker op i Danmark.

Men dybt inde i hjertet af Maglemosen i Naturnationalpark Gribskov er der dukket en type mos op, der ikke har været set i Danmark i over 40 år.

Det skriver TV 2 Lorry.

Arten hedder almindelig strengløv, men på trods af dens navn er den slet ikke så almindelig igen. Den har nemlig ikke været fundet i Danmark siden 1978 og aldrig før i Gribskov.

Almindelig strengløv er en såkaldt levermos-art, og den er så sjælden, at den er på den europæiske 'rødliste' i kategorien 'næsten truet' art.

Det er helt særlige forhold i Maglemosen, der har givet mosarten mulighed for at gro frem, fortæller Lars Rudfeld, der er projektudvikler i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

- En af grundene, til at den er her, er, at der er de optimale vækstbetingelser. Vi har at gøre med en mose, der har været her i mange tusinder af år, og der er nogle livsbetingelser, der gør, at den gror i forbindelse med tuer af forskellige blåtopgræs lige i kanten af vandet, siger Lars Rudfeld til TV 2 Lorry.

Maglemose har rigtig meget forskellige typer af mos, og derfor er det heller ikke lige sådan at få øje på lige præcis almindelig strengløv, fortæller Lars Rudfeld.

- Den er som alle mulige andre mosarter meget lille og gror sammen med en række andre mosser. Der er over 100 arter i Maglemosen, så man skal være specialist for at finde den. Det forhold, at den er der og giver os en meget mere varieret natur, synes jeg i sig selv, er stort, siger han.

Igennem årene er udviklingen i mosen blevet fulgt af forskere fra Københavns Universitet. Både i 1981 og 2001 var forskere forbi for systematisk at undersøge området, og her i 2021 gentog biologerne Irina Goldberg, Peter Milan Andersen og Myos Consult så undersøgelsen.

Det var i den forbindelse, at almindelig strengløv blev fundet af Jan R. Larsen.

Undersøgelsen fra Københavns Universitet har generelt vist, at Maglemosen har gennemgået en positiv udvikling henover årene.

Siden 1986 har man løbende hævet vandstanden i mosen. Seneste gang var i 2014, og det er altså noget, der har båret frugt. Maglemoses højere vandstand har givet mere tørvemos og større variation i vegetationen i skoven.

Maglemose er en såkaldt skovbevokset tørvemose, og det er en naturtype, der er yderst sjælden i EU.

Her er der i tillæg altså nu fundet den sjældne almindelig strengløv, der klassificeres som 'næsten truet' på den europæiske rødliste over truede arter.