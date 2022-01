Trump aflyser pressemøde på etårsdag for stormløb

Forhenværende præsident Donald Trump har aflyst et pressemøde, der skulle være afholdt på etårsdagen for stormløbet mod USA's kongres 6. januar.

Det oplyser han i en udtalelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

Tilbage i december meddelte Trump, at han ville afholde et pressemøde, som skulle finde sted på hans feriested i Florida.

Her har han også har bosat sig, efter at han flyttede ud af Det Hvide Hus i januar 2021.

Men i udtalelsen tirsdag lyder det, at han har valgt at aflyse begivenheden på sit Mar-a-Lago-resort i Florida 'i lyset af den totale partiskhed' fra kongresudvalget, der undersøger angrebet, og fra medierne, skriver AFP.

Imens det nu ser ud til, at han ikke vil tale på etårsdagen for begivenheden, vil den tidligere præsident komme omkring nogle 'vigtige emner' ved et vælgermøde i den amerikanske delstat Arizona 15. januar.

6. januar 2021 drog en stor mængde af Trumps støtter mod Kongressen i Washington D.C.

Inden da havde Trump holdt en tale, hvor han kom med den ubeviste påstand om, at valgsejren var blevet 'stjålet' fra ham.

I Kongressen var politikerne samtidig i gang med den formelle godkendelse af Joe Bidens valgsejr. Men processen blev afbrudt, da et stort antal mennesker pressede sig vej gennem politiets afspærringer og videre ind i bygningen.

Det lykkedes dem at udskyde godkendelsen i et par timer, indtil der kom kontrol over situationen. Så blev Trumps nederlag officielt anerkendt.

Fire mennesker døde i forbindelse med urolighederne, heriblandt en kvinde, der blev skudt af politiet.

Dagen efter døde en betjent af et hjertestop, men det er uklart, om det havde direkte forbindelse til optøjerne.

Torsdag ventes Joe Biden og vicepræsident Kamala Harris at tale fra kongresbygningen. Kongressen ventes også at afholde en mindeceremoni, skriver AFP.

Donald Trump blev af Demokraterne anklaget i en rigsretssag for at opildne til oprør.

Men han blev frikendt af stemmer fra sit eget parti, Republikanerne, i øvrigt efter at han var blevet afløst i Det Hvide Hus af Joe Biden.