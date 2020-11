Trump afviste at gøre det - så gjorde han det alligevel

- I min optik har vi allerede vundet.

Donald Trump var sikker i sin sag, da han til det sene pressemøde i Det Hvide Hus på valgnatten erklærede sig selv som vinder af præsidentvalget - til trods for at mange af stemmerne ikke var talt færdigt og p.t. stadig ikke er.

Udmeldingen kom, kort tid inden han i medierne ellers havde lovet, at han ikke ville erklære nogen sejr, før alle stemmerne var optalt.

'Svindel'

Han kaldte blandt andet historien fra det politiske medie Axios, der netop handlede om, at han planlagde at gøre det, for 'fake news'.

Det sker der hvis Trump erklærer sig som vinder før tid

Ud over sejrserklæringen udbrød han også til pressemødet, at der var tale om 'svindel', og at han ville tage sagen til den amerikanske højesteret.

- Det her er svindel mod det amerikanske folk. Det her er pinligt for vores folk. Vi var klar til at vinde det her valg - ærligt talt vandt vi det her valg.

- Vi vil gå til USA's højesteret og få stoppet stemmeafgivelse (de manglende optalte brevstemmer, der formentligt er i Demokraternes favør, red.).

Udmeldingen betyder, at valgkampen for alvor er blevet kastet ud i kaos. Nøjagtig som eksperter forudså. Og den kaster også kritik af sig fra nogle af dem, som ellers normalt støtter præsidenten.

'Brandfarlig'

- Dette er en ekstrem brandfarlig situation, og præsident Trump har lige smidt en tændstik ind i den. Han har ikke vundet de stater, sagde Fox News-værten Chris Wallace om Trumps tale.

Ben Shapiro, der er en af de mest magtfulde konservative talkshow-værter i USA, er også ude med kritik af Trump.

'Nej, Trump har ikke allerede vundet valget, og det er dybt uansvarligt af ham at sige, at han har,' skrev han.

Republikaneren Chris Christie, der er blandt Trumps inderkreds og tidligere New Jersey-guvernør, bakker op om kritikken.

- Jeg er uenig i, hvad Trump har gjort i aften, sagde han til tv-stationen ABC.

'Skandale'

Også de danske medier angriber Trump ovenpå hans udmelding.

- Man har vænnet sig til meget fra Trumps side, men dette frontalangreb på det amerikanske demokrati - et forbillede for så mange - er alligevel rystende, skriver Jyllands-Posten.

Berlingske kalder Trumps angreb på demokratiet for en 'skandale':

- I stedet for at sole sig i sin åbenlyse succes og takke amerikanerne for deres demokratiske engagement er han allerede i gang med at underminere tiltroen til det demokrati, han burde være den fremmeste forsvarer af, lyder det.

Inden Donald Trump pressemøde havde også Joe Biden været ude at sige, at Demokraterne var på vej til at vinde valget.

Men ingen af kandidaterne har som bekendt vundet valget endnu.

Under valg-drama melder Biden ud: - Vi er på vej til at vinde

En af grundene til, at resultatet flere steder lader vente på sig, er, at coronasituationen har ført til usædvanligt mange brevstemmer.

Og det er forskelligt fra stat til stat, hvornår brev- og forhåndsstemmer er talt færdig.