Trump angriber doktor Fauci

Den amerikanske præsident afslører, at han er uenig med corona-eksperten Anthony Fauci, som skal styre USA gennem krisen

Mens antallet af coronatilfælde er eksploderet i USA, så er den amerikanske præsident Trump ganske godt tilfreds med udviklingen.

- Jeg synes, at vi er i en god situation, fastslog Donald Trump tirsdag i TV-programmet Full Court Press.

På få uger er antallet af smittede ellers blevet tredoblet, og USA har netop slået en ny rekord med 60.000 nye smittede pr. døgn.

USA's mest folkerige delstat, Californien, står for 10.000 af de nye tilfælde. Det er et rekordhøjt antal dagligt smittede for delstaten.

Fauci bekymret

Doktor Anthony Fauci står i spidsen for at bekæmpe coronavirussen i USA. Han har ved flere lejligheder udtrykt stor bekymring over den voldsomme smittespredning af Covid-19.

Mandag sagde Anthony Fauci, der er specialist i immunologi:

- Situationen er virkelig ikke god. Vi står 'stadig til knæene' i den første smittebølge.

Regeringens toprådgiver i sundhedsspørgsmål Anthony Fauci. Foto: Pool/Reuters

Han giver dårlige råd

Men det bekymrer åbenbart ikke Trump.

- Jeg er ikke enig med ham. Doktor Fauci bruger ikke selv mundbind, når han siger, at folk skal bruge mundbind. Han har sagt mange mærkelige ting. Meget af det er dårlige råd, lød det fra den amerikanske præsideent.

Præsident Donald Trump fastslog også i TV-programmet, at USA om to, tre eller fire uger vil være i en god position.

Trump mener, at de mange nye smittetilfælde især skyldes, at flere bliver testet. Han sagde forleden til både de amerikanske sundhedsmyndigheders store overraskelse, at der vil være fundet en medicin eller en vaccine inden nytår.