Donald Trump anklager Kina for at forsøge at påvirke midtvejsvalget i USA, fordi de ikke vil have, han skal vinde

Forholdet mellem USA og Kina er efterhånden under frysepunktet, efter at de to lande er endt i noget af en handelskrig.

Det skriver Sky news.

Til FN's sikkerhedsråd siger han;

- De vil ikke have, at jeg - eller vi - vinder, fordi jeg er den første præsident, der lægger sig ud med Kina med hensyn til handel, og vi er ved at vinde handelskrigen.

Donald Trump leverede ikke nogle yderligere detaljer eller beviser, der støtter hans påstand.

- Vi vinder på alle niveauer.

Opdateres ...