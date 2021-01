Trump angriber vicepræsident: Mike Pence har ikke modet

Mens vicepræsident Mike Pence har afvist at gå imod Joe Biden som ny amerikansk præsident, får han hug af den siddende for at mangle mod til at give sandheden

Der er udbrudt regulær krig mellem den siddende præsident Donald Trump og hans vicepræsident Mike Pence.

Efter sidstnævnte har nægtet at gå imod valgresultatet, der gør Joe Biden til præsident skriver Donald Trump på twitter:

'Mike Pence har ikke modet til, hvad der skulle gøres for at beskytte vores land og vores konstitution; at give staterne mulighed for at bekræfte fakta,' skriver han:

'USA forlanger sandheden.'

Angrebet på vicepræsidenten kommer på en dag, hvor Trump har nægtet nogensinde at anerkende valgresultatet, der gør Biden til præsident, samtidig bliver kongressen lige nu stormet af demonstranter.

En nedlukning er beordret i både Senatet og Repræsentanternes Hus, oplyser politiet ifølge Reuters.

USA's vicepræsident afviser at stå i vejen for Joe Biden som ny præsident

LIVE

Opdateres