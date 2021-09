Trump antyder: Vil kæmpe for præsidentembedet i 2024

Amerikanerne vil højst sandsynligt igen kunne sætte kryds ved tidligere præsident Donald Trump til præsidentvalget i 2024, antyder han i et radiointerview fredag

Det er kun 'et ubehageligt opkald fra en læge', der kan afholde USA's tidligere præsident Donald Trump i bestræbelserne på at genvinde magten i Guds eget land, USA, skriver New York Post.

I et radiointerview fredag bemærkede værten fra 'The Real America's Voice Network', David Brody, at Trump har undladt formelt at annoncere sin længe ventede valgkamp.

- Jeg vil spørge dig på en måde: Kan du finde nogen som helst grund til ikke at føre valgkamp op til det kommende præsidentvalg?, spurgte Brody.

Og på det spørgsmål var den tidligere præsident klar i spyttet.

- Tja, et ubehageligt opkald fra en læge. Det kan ske for alle mennesker, ik?, lød det fra Trump.

Vælgermøde

Lørdag aften indtager Trump scenen til et af hans signatur-vælgermøder i staten Georgia.

Her er planen, at han vil præsentere en række kandidater, der har formået at overbevise Trump om deres færdigheder i forbindelse med de første republikanske vælgermøder.

Endnu et bevis på, at Trump fortsat bestræber sig på at omdanne det republikanske parti med sig selv som frontfigur.

- Ting sker gennem gud. Men du ved, jeg føler mig sund og rask, og jeg hader at se, hvad der sker med vores land i øjeblikket, sagde Trump.

Med sine 75 år var Trump den ældste, der havde indtaget præsidentembedet i Det Hvide Hus, indtil hans efterkommer, præsident Joe Biden, 78 år, gjorde ham kunsten efter.