Trump-baby er strøget til vejrs

Den berygtede ballon, som forestiller Donald Trump som baby, er i dag blevet pustet op på Kongens Nytorv i København. Flere mennesker er mødt op for at vise deres utilfredshed med den amerikanske præsident

På dagen, hvor den amerikanske præsident skulle have besøgt Danmark, har Cirkus Trump alligevel lagt vejen forbi Kongens Nytorv i København.

Den berygtede Trump-baby-ballon blev ledsaget af Trump-ambassadører, Trump-babysittere, Trump-stewards og mindre oppustede udgaver af den amerikanske præsident.

Den store ballon er med sine seks meter ikke svær at få øje på. I dag er den en turistattraktion på højde med Den Lille Havfrue, der er særligt populær blandt turister fra nær og fjern. Det kunne tyde på, at det er obligatorisk at få taget et billede af præsidenten, hvor fotografens midterste finger indtager en central placering på billedet.

Der er blevet taget mange billeder af ballonen i dag. En del af dem har haft denne knap så venlige hilsen med sig. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

'Vi er glade for, at han ikke kommer'

April Liltorp er blandt de fremmødte. Det er seks år siden, hun flyttede til Danmark fra USA. For hende er Donald Trump med til at skade amerikanernes omdømme uden for USA.

- Han er skyld i, at jeg er flov over at sige, hvor jeg kommer fra. Donald Trump er den værste, præsident USA har haft, siger April Liltorp.

Da Donald Trump aflyste statsbesøget, var han meget utilfreds med, at den danske statsminister, Mette Frederiksen, omtalte hans forslag om at købe Grønland som værende 'absurd'. Og det er netop ordet 'absurd', der står på Aprils T-shirt i dag.

- Han er absurd. Måden, han taler til folk på, hører ikke hjemme nogen steder. Vi er glade for, at han ikke kommer. Der er så mange ting, der er det værste ved ham, at det er svært at vælge én. Det eneste gode, jeg kan sige om ham, er, at han er blevet væk fra Danmark, siger April Liltorp.

April Liltorp. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

'Narcissistisk løgner'

Man behøver ikke have amerikanske rødder for at være påvirket af den amerikanske præsidents gøren. Per Lemb er taget fra Odense til København for at vise sin utilfredshed med den fraværende præsident.

- Jeg kan simpelthen ikke døje den mand. Han er en skændsel for USA. De ting, han gør, det er ting, som voksne mennesker ikke bør gøre, siger Per Lemb.

- Hvorfor møder du op i dag, når præsidenten ikke selv er der?

- Det er for at støtte Trump-baby-projektet. Det er vigtigt, at vi siger fra over fra Trump, selv når han ikke er mødt op. Det er fint for mig, at han ikke kommer til noget, han selv har inviteret sig til. Men det er vigtigt at vise modstanden til den mand. Han er en narcissistisk løgner.

Per Lemb. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

De ansvarlige for Cirkus Trumps ankomst i København er yderst tilfredse med den modtagelse, som arrangementet har fået.

- Der er rigtig mange mennesker, som deltager i det her. Jeg kan mærke, at folk har brug for det. Det er vigtigt for os at sige fra over for Donald Trump. Eventet er for alle os, som synes, han er vanvittig, siger Morten Skovgaard, der står bag Facebook-begivenheden 'Trump Baby Denmark'.

Der var også mindre Trump-babyer til stede på Kongens Nytorv. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Synker I ikke ned på det 'vanvittige' niveau med det her arrangement?

- Vi opfører os jo ikke, som han gør. Der er nogen, der har kaldt det voksenmobning, men det ville jo forudsætte, at det var en voksen, der blev mobbet. Vi karikerer ham ved at favne det barnlige. Så kan folk synes, vi er åndssvage og fjollede, siger Morten Skovgaard.

Trump hader den

Det vides endnu ikke, hvad den amerikanske præsident synes om dagens begivenheder på Kongens Nytorv, men han har tidligere været meget utilfreds med optrædener fra den seks meter høje karikatur af ham. Ballonen mødte Donald Trump første gang under et statsbesøg i London, og dengang fik det ham ikke til at trække det mindste på smilebåndet.

- Når de sender luftskibe op for at få mig til at føle mig uvelkommen, er der vel ikke nogen grund til, at jeg kommer til London, sagde han til The Sun.

- Jeg plejede at elske London som by. Jeg har ikke været der i lang tid. Men når de får dig til at føle dig uvelkommen, hvorfor skulle jeg så blive der.

Mette Frederiksen-ballon

Danmarks statsminister har endnu ikke haft muligheden for at møde Donald Trump på dansk jord, men en oppustet udgave af Mette Frederiksen var også til stede på Kongens Nytorv få meter fra den berømte Trump-baby. Den Korte Radioavis på Radio24syv har i samarbejde med deres 'troldehær' arrangeret at få en ballon til at holde den amerikanske præsident ved selskab.

- Den skal forestille Martin Rossen med en Mette Frederiksen-dukke på hånden og en crack-pipe i den anden hånd. Der er mange, som spørger til, hvem der er på ballonen, så den skal nok få noget opmærksomhed, siger Christian Jahnsen fra Den Korte Radioavis' 'troldehær'.