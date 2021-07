Trump bad justitsminister erklære valget ugyldigt

Ekspræsident i USA Donald Trump forsøgte at presse topfolk i justitsministeriet til at erklære præsidentvalget, hvor han tabte til Joe Biden, ugyldigt.

Han bad dem om at gøre det, selv om de ikke havde fundet nogen beviser på den valgsvindel, som Trump gentagne gange havde påstået, havde fundet sted.

Trump og hans allieredes håb var, at eventuel støtte fra topfolk i ministeriet kunne bruges i deres forsøg på at omgøre valgresultatet.

Det viser nye dokumenter, som medlemmer af Kongressen har offentliggjort, ifølge avisen The New York Times.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Foto: Randall Hill / AP

Presset fra Trump på justitsministeriet er det seneste eksempel på, hvordan Trump og hans folk i ugevis forsøgte at så tvivl om ægtheden af valgresultatet.

Trumps forsøg på at presse topfolkene fandt konkret sted 27. december - få uger før Biden formelt blev indsat.

Her ringede den afgående præsident til daværende justitsminister Jeffrey A. Rosen og hans viceminister Richard P. Donoghue.

Telefonopkaldet handlede om de påstande om valgfusk, som ministeriet havde pure afvist. Donoghue påpegede over for Trump, at ministeriet ikke havde magt til at omgøre valgresultatet.

Men det forventede Trump heller ikke ifølge de notater, som Donoghue har taget af samtalen.

- Bare sig, at valget var ugyldigt, og lad mig klare resten, sagde Trump ifølge Donoghues notater.

Notaterne er overdraget fra justitsministeriet til et udvalg i Kongressen, som gransker Trumps forsøg på at omgøre valgresultatet.

Normalt holder ministeriet kortene tæt til kroppen og undgår at offentliggøre noget som helst fra private samtaler mellem præsidenten og topfolk i ministeriet.

Det skyldes, at man gerne vil have et fortroligt forhold til præsidenten, så de kan tale mere frit.

Men notaterne er altså blevet givet videre, fordi Trumps handlinger skal undersøges i dybden. Og derfor bliver der afveget fra de normale procedurer.