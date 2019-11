Trump beder Højesteret forhindre udlevering af skattepapirer

USA's præsident, Donald Trump, anker som ventet en appeldomstols afgørelse, der dikterer, at hans skattepapirer skal udleveres til anklagemyndigheden i New York. Derfor skal sagen nu for Højesteret.

Det oplyser hans advokat.

4. november afgjorde en domstol i New York, at Donald Trumps skattepapirer fra de seneste otte år skal udleveres.

Den afgørelse har præsidenten nu anket.

- I vores begæring vurderer vi, at en stævning vil være i strid med USA's forfatning og derfor ikke kan håndhæves, siger Jay Sekulow, der er en af Donald Trumps advokater.

- Vi håber, at Højesteret vil gennemgå denne væsentlige forfatningssag og omstøde appeldomstolens farlige og skadelige afgørelse, tilføjer han.

Donald Trumps advokater mener ikke, at han kan være genstand for en strafferetlig efterforskning, så længe han er præsident.

Derfor mener de heller ikke, at en stævning for at få hans skattepapirer udleveret vil være gyldig.

Der er lagt op til et drama i USA's Højesteret, som for øjeblikket har et konservativt flertal blandt de i alt ni dommerne.

To af de i alt fem konservative dommere er udpeget af præsident Trump selv.

Distriktsanklageren i New York, den demokratiske Cyrus Vance, har ønsket at få udleveret Trumps selvangivelser for at understøtte den efterforskning, der er sat i gang mod Trump og hans familie for at drive kriminel virksomhed.

Men omfanget af sagen, der behandles af anklagerne, er ikke kendt.

Sagen i New York har ikke noget at gøre med den rigsretssag, som det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus har taget skridt til mod Trump.

Trump blev i 2016 den første præsidentkandidat i mange årtier, som ikke ville dele sine skatteforhold med USA's borgere.

Trump har hele vejen igennem nægtet at efterkomme et krav fra både domstole og Kongressen om at udlevere sine skattepapirer. Han hævder, at han som præsident er immun over for at blive efterforsket.

En lavere retsinstans har tidligere kaldt det argument "i strid med nationens regeringsstruktur og forfatningsmæssige værdier".