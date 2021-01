Trump benåder berygtet rådgiver

Om få timer forlader Donald Trump posten som amerikansk præsident, men forinden agter han at benåde sin tidligere nære rådgiver Steve Bannon, som sammen med tre andre er sigtet for svindel.

Det skriver CNN med det forbehold, at intet er endeligt afgjort, før Trump har underskrevet benådningen. Tv-netværkets kilder slår dog fast, at Trump har udtalt, at det er hans intention at benåde Bannon som en af sine sidste gerninger i embedet.

Nyhedsbureauet Reuters fastslår som en kendsgerning, at Bannon bliver benådet. Ritzau følger trop og tilføjer, at også rapperne Lil Wayne og Kodak Black onsdag morgen dansk tid er blevet benådet af Trump.

De to rappere er blevet retsforfulgt for at have overtrådt USA's våbenlovgivning.

Bannon blev sigtet i august for at have trukket penge til sig selv - angiveligt mere end en million dollar - ud af den indsamling blandt private, der skulle gøre det muligt for Trump at opføre en mur på grænsen til Mexico. Bannon nægter sig skyldig.

Steve Bannon var Donald Trumps kampagnechef og chefstrateg og hjalp ham til sejren i 2016. Foto: Miriam Dalsgaard / Ritzau Scanpix

Trump ventes at ville benåde en stribe personer i dag. At Bannons navn skulle optræde på listen er overraskende, idet Trump og Bannon har haft nogle voldsomme opgør.

Trump fyrede Bannon som chefstrateg i august 2017, og Bannon udtalte sig siden temmelig nedsættende om Trumps børn, som er blandt præsidentens næreste rådgivere.

I den senere tid har der imidlertid være tilnærmelser mellem de to, og Bannon var atter med i kredsen af rådgivere op til valget sidste år.

