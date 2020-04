Trump: Beslutning om at genåbne USA kommer inden længe

USA's præsident, Donald Trump, understreger, at det er hans beslutning, hvornår USA's økonomi skal åbne op igen - ikke delstatsguvernørernes.

- Det er af mange gode grunde præsidentens beslutning. Når det er sagt, så arbejder administrationen og jeg tæt sammen med guvernørerne, skriver Trump på Twitter.

- En beslutning fra mig, i samarbejde med guvernørerne og med input fra andre, vil blive taget snart, lyder det fra Trump.

Han beskylder nyhedsmedierne, som han betegner som 'fake news', for at have viderebragt en forkert påstand om, at det er guvernørernes beslutning i de enkelte delstater.

Myndighederne i Washington har udsendt retningslinjer om at holde afstand til hinanden og eventuelt bruge et mundbind. Men det har været op til de enkelte delstater, om de ville lukke skoler og virksomheder.

Retseksperter siger til nyhedsbureauet Reuters, at præsidenten reelt har begrænset magt til at beordre ansatte tilbage på arbejde eller beordre byer til at genåbne virksomheder.

USA har flere bekræftede tilfælde af coronasmitte og har registreret flere dødsfald blandt coronasmittede end noget andet land i verden.

Alligevel er der grund til forsigtig optimisme og tegn på, at coronaudbruddet er ved at stabilisere sig, mener direktøren for USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

- Vi nærmer os toppen nu, siger CDC-direktør Robert Redfield.

I New York City, som er hårdt ramt af coronasmitten, er der en nedgang i antallet af nye tilfælde. Det kan tyde på, at udbruddet nu er i en mindre farlig fase, siger byens borgmester, Bill de Blasio.

Han understreger imidlertid, at der skal mere omfattende testning til for at få bekræftet, at der er tale om en nedgang, så man ikke ophæver tiltag mod smittespredning for tidligt.

De to ledende demokrater i Kongressen, Nancy Pelosi og Chuck Schumer, opfordrer mandag Republikanerne til at være med til at bevilge flere penge til at få flere testet på landsplan.

Sundhedseksperter siger, at det er afgørende at teste befolkningen, inden man begynder at genåbne samfundet og økonomien.

Mandag siger generaldirektøren for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, at smitten tager hurtigt til i fart, men aftager kun langsomt.

Enhver beslutning om at lempe på restriktioner skal først og fremmest baseres på at beskytte folkesundheden, siger han på en pressebriefing.