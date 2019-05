Trump blokerer for offentliggørelsen af fuld Mueller-rapport

Det Hvide Hus har blokeret for offentliggørelsen af den særlige anklager Robert Muellers fulde rapport om Rusland-undersøgelsen.

Præsident Donald Trump har således påberåbt sig en særlig ret, han har som USA's øverste leder, og på den måde sat en stopper for offentliggørelsen.

Det oplyser Det Hvide Hus onsdag.

Demokraterne i USA har ihærdigt forsøgt at få fat i den fulde rapport.

Censureret udgave offentliggjort

En version af rapporten er allerede blevet offentliggjort. Den indeholder dog adskillige passager, der er blevet overstreget.

Retsudvalget i det demokratisk kontrollerede Repræsentanternes Hus har lagt pres på justitsminister William Barr for at få udleveret rapporten.

Og udvalgets formand, Jerrold Nadler, kritiserer onsdagens udmelding.

- Hver dag ser vi nye forsøg fra den her administration på at forhindre Kongressens arbejde. Det er uden fortilfælde, siger han.

Sarah Sanders, der er talsmand i Det Hvide Hus, siger, at beslutningen netop er truffet på grund af Nadlers "grove magtmisbrug" i formandens forsøg på at få fingre i den fulde version af den 448 sider lange rapport.

- Hverken Det Hvide Hus eller justitsminister William Barr vil gå med på formand Nadlers ulovlige og uforsvarlige krav, siger hun.

Samarbejde Trump med russerne?

Den tidligere FBI-chef Robert Mueller har siden maj 2017 undersøgt, hvorvidt der var russisk indblanding i præsidentvalget i USA i 2016.

Arbejdet blev afsluttet i marts, og 18. april blev rapporten offentliggjort - men altså med adskillige overstregninger.

Mueller har blandt andet undersøgt, om USA's præsident, Donald Trump, i 2016 samarbejdede med Rusland i valgkampen mod Hillary Clinton.

Rapporten trækker flere tråde mellem Trumps stab og russere. Der er dog ikke beviser for, at Trump har haft et decideret samarbejde med Rusland.

Se også: Mueller kritiserer justitsministers udlægning af Rusland-rapport

Efter voldsomme beskyldninger: Nu afviser Trump alt

Vil føre kniven helt ind