Trump blokeret af Twitter: Frygter mere vold

Midt i det kaos, der onsdag aften dansk tid har ramt det amerikanske demokrati, sætter Twitter nu foden hårdt ned over for de budskaber, som Donald Trump spreder på platformen.

For i et afgørende videotweet, han for kort tid udsendte, har det sociale netværk blokeret for, at det kan kommenteres, retweetes eller likes.

Ifølge blandt andet The Verge er det første gang, at det sker på så markant en måde. Senere på aftenen blev endnu flere tweets fra Trump markeret på samme måde.

Meget usædvanligt

Ifølge den advarsel - som står under videoen, tweetet består af - sker det, fordi der er 'en risiko for vold'. Opslaget er også markeret som usandt, fordi præsidenten gentager sin løgn om, hvem der vandt valget.

I videoen opfordrer Trump ellers ballademagerne til at gå hjem og opføre sig fredeligt.

Det er højst usædvanligt, at Twitter på den måde direkte blokerer funktioner, selvom talrige af præsidentens opslag de seneste uger er blevet markeret med advarsler om, at valget er afgjort.

Eller at han har delt løgne og misinformationer om valghandlingen.

I bunden af de blokerede tweets er det tydeligt, at der ikke er et eneste like eller kommentarer, som Trump normalt får tusindvis af. Skærmdump

Også nedenstående tweet, hvor Trump kritiserer sin vicepræsident for ikke at hjælpe ham til en valgsejr, har fået det usædvanlige mærkat fra Twitter:

Og endnu et tweet:

Facebook sletter video

Mens videoen altså er stærkt begrænset af Twitter, nåede den ifølge amerikanske medier at blive delt tusindvis af gange på Facebook, der tilsyneladende ikke havde samme bekymring for, at Trumps budskaber kan føre til vold.

Senere på aftenen ændrede firmaet imidlertid markant kurs og har for kort tid siden meddelt, at man aktivt arbejder på at fjerne videoen og lignende opslag. Også YouTube har fjernet videoen.

Herunder er det sikkerhedschefen hos Facebook, der forklarer, hvorfor man har fjernet videoen:

Og sociale medier bør da også tage skridtet endnu videre og fjerne Trump helt fra deres platforme, mener den fremtrædende techkommentator Kara Swicher.

I en direkte opfordring til ledelsen i Twitter skriver hun onsdag, at platformen har et afgørende ansvar for at stoppe spredningen af de budskaber, der ifølge hende og talrige andre kritikere har ført til dagens optøjer:

