Trump: Dyr som skal straffes hårdt

To betjente hårdt kvæstet i skuddrama

Præsident Donald Trump lægger ikke fingrene imellem, når han skal beskrive den eller de gerningsmænd, som natten til søndag skød to unge betjente i bydelen Compton i Los Angeles.

- Dyr som skal straffes hårdt, konstaterer den amerikanske præsident på Twitter. Her har han også lagt en video fra et overvågningskamera op. Videoen viser, hvordan en mand nærmer sig den parkerede politibil. Gerningsmanden skyder ind gennem ruden på patruljevognen og rammer to betjente.

De to betjente er henholdsvis 24 og 31 år. Den 31-årige betjent er mor, og begge betjente har kun været i politiet i fjorten måneder.

Kæmper for livet

Begge betjente har været på operationsbordet, og deres tilstand betegnes som kritisk.

- De kæmper for livet, skriver politiet på Twitter.

Ifølge chefen for det lokale politi, Alex Villanueva, blev de begge betjente ramt i hovedet af flere skud. Politichefen siger også, at angreb på betjente begynder at blive en tendens.

Gerningsmanden er fortsat på fri fod. Store politistyrker jagter ham lige nu. Der er ikke oplyst et eventuelt motiv til, hvorfor det lige var de to betjente, som skulle dræbes.