Trump efter 'vidunderligt brev': Ikke mere snak om 'den lille raketmand'

For et år siden kaldte USA's præsident Trump i en tale på FN's generalforsamling Nordkoreas Kim Jong-un for 'den lille raketmand', der var på en ren 'selvmordsaktion'. Trump truede med totalt at smadre Nordkorea.

Siden har forholdet mellem de to uforudsigelige statsledere svinget frem og tilbage.

I juni holdt de et personligt møde i Singapore, og i dag mandag var Trumps tone en helt anden, da han omtalte den nordkoreanske diktator ved ankomsten til dette års udgave af FN's generalforsamling i New York.

- Det ser ud til, at vi får en nyt topmøde meget snart. Som I ved, skrev Kim Jong-un et brev til mig - et vidunderligt brev - og bad mig om et møde mere, og det vil vi gøre, sagde Trump.

Ifølge CNN føjede han til, at der var sket 'enorme fremskridt i forhold til Nordkorea.'

Sydkoreas præsident Moon Jae-in (tv) optræder som mægler og sendebud mellem Trum og Kim Jong-un. Her jubler de to koranere sammen ved et møde sidste uge i Pyongyang. Foto: Ritzau Scanpix

Det nylige brev fra Kim Jong-un er ikke det eneste, Trump har modtaget siden topmødet i juni.

I juli udtrykte den amerikanske statschef også stor tilfredshed efter en besked fra kollegaen i Pyongyang, der blev indledt mere ordene 'Deres Excellence Hr. Præsident'.

Ved FN's generalforsamling skal Trump mødes på tomandshånd med flere statsledere, men ikke Kim Jong-un. Han kommer slet ikke til New York.

Det gør til gengæld Sydkoreas præsident Moon Jae-in, som Trump træffer senere i dag mandag amerikansk østkysttid.

Sydkoreaneren har angiveligt endnu et privat budskab med til amerikaneren fra Kim.

Cheferne for de to Koreaer er kommet på ualmindelig god fod og holdt i sidste uge et tre dage langt møde i Nordkorea.

Som indrømmelse til Kim efter topmødet i juni aflyste USA og Sydkorea store fælles militærmanøvrer. Denne indrømmelse må være nok for nu, mener Trumps rådgivere ifølge amerikanske medier. Her ses en øvelse sidste år. Foto: Hong Gi-won/AP

Ifølge amerikanske medier er der imidlertid bekymring i Trumps bagland.

Her frygter folk fra hans udenrigsstab, at nyt møde med Kim kommer for tidligt, og at Trump på tomandshånd vil lade sig besnære til at give for store indrømmelser til sin nye ven.

Ved mødet i Singapore bekendtgjorde begge parter vilje til at arbejde for helt at fjerne atomvåben fra den koreanske halvø.

Men siden er der tilsyneladende intet sket fra nordkoreansk side. Det eneste sikre er, at Kims militær har undladt at teste nye missiler, hvad det lukkede land jævnligt gjorde i perioden frem til juni.

Ifølge Washington Post advarer amerikanske efterretningstjenester om, at Nordkorea i hemmelighed fortsætter med at udvikle sine atomvåben.

New York Times skriver, at Trumps rådgivere blandt andet er bekymrede for, om præsidenten på et nyt møde med Kim vil acceptere, at der indgås en formel og hurtig fredsslutning mellem de to lande på halvøen 65 år efter Korea-krigens afslutning.

Det kan give et indtryk af, at Kim kører rundt med Trump, skriver avisen.

Selv siger Trump i dag om sine ændrede signaler i forhold til sidste års generalforsamling i FN:

- Det er en anden verden. Dengang var det en farlig tid. Nu er det et år senere - en meget anderledes tid.