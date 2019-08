Trump er klar til at lukke Rusland ind i varmen

Donald Trump vil have Rusland tilbage, så G7 igen bliver G8. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den amerikanske præsident siger til journalister, at det vil være "meget mere passende", hvis Rusland igen lukkes ind i klubben af førende vestlige industrilande.

Trump slår fast, at han "bestemt" kan støtte Ruslands tilbagevenden.

Hans kommentar til journalister kommer, kun få dage før at G7-landene mødes til topmøde i den franske by Biarritz.

- Det er meget mere passende at have Rusland indenfor, mener præsidenten.

Trump hævder ifølge nyhedsbureauet AP, at det var hans forgænger i Det Hvide Hus, Barack Obama, som fik "den dårlige idé" at skille sig af med Rusland, fordi han følte sig udmanøvreret af præsident Vladimir Putin.

Den russiske regering blev smidt ud af G8 i 2014. Det var, efter at Rusland havde annekteret den ukrainske halvø Krim. Dermed gik man tilbage til det gamle format: G7.

Det består af USA, Canada, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien og Japan. EU deltager også.

Trump har tidligere vakt opsigt, når det gælder Rusland.

På et pressemøde sidste år i Finlands hovedstad, Helsinki, med Putin fik Trump amerikanske politikere til at spærre øjnene op, da han angreb USA's efterretningstjenester.

- Trump og Putin gør fælles front mod USA's efterretningstjenester, lød en overskrift hos CNN.

Han beskyldte FBI, CIA og andre for manipulation, efter de samlede efterretningstjenester i en rapport fra 2017 fastslog, at Rusland forsøgte at påvirke det amerikanske valg i 2016 for at få Trump valgt som præsident.

Det var på et tidspunkt, hvor den særlige anklager Robert Mueller undersøgte, om der var en forbindelse mellem Rusland og Trump-kampagnen under valgkampen.

G7-mødet for stats- og regeringschefer indledes lørdag i Biarritz med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, som vært. Mødet slutter mandag.