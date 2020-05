Trump eskalerer krig mod Twitter: Vil ændre lov målrettet sociale medier

Eskaleringen efter at Twitter for første gang har sat et faktatjek-mærkat på et Trump-tweet, der blev stemplet som vildledende

USA's præsident, Donald Trump, har torsdag aften dansk tid underskrevet et præsidentielt dekret, der giver mulighed for at ændre i en lov, som beskytter virksomhederne bag sociale medier.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AP.

Det sker, efter at Twitter for første gang har sat et faktatjek-mærkat på et Trump-tweet om brevstemmer, der blev stemplet som vildledende.

Under opslaget har Twitter sat et udråbstegn og en blå tekst. Her opfordres brugere til at få 'fakta om brevstemmer'.

Den henviser til en ny tekst, hvor der står, at præsidenten 'fejlagtigt påstår, at brevstemmer vil føre til valgsvindel'. Ifølge eksperter er de kun sjældent forbundet med valgsvindel.

Trump raser

Faktatjekket fik Trump til at reagere kraftigt på Twitter.

- Republikanere føler, at sociale medieplatforme totalt undertrykker konservative stemmer, skrev han i et opslag.

- Vi vil regulere dem kraftigt eller lukke dem ned, før vi vil lade dette ske, skrev han videre uden at uddybe.

