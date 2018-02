Trump får hug efter Tweet: Jeg vil ikke have din kondolence, din kæmpe nar

Det kostede 17 mennesker livet, da Nikola Cruz på 19 år valgte at tage sit AR-15 stormgevær med i skole.

Trump tilbød sine tanker og bønner på Twitter, men det har fået en stærk reaktion fra en elev ramt af tragedien, skriver CTV News.

- Jeg vil ikke have din kondolence, din kæmpe nar. Mine venner og lærere blev skudt. Flere af mine klassekammerater er døde. Gør noget ved det, i stedet for at sende dine tanker og bønner. At bede vil ikke fikse det her. Men ændring af våbenlovgivningen vil gøre, at det aldrig sker igen, skrev Sarah Chadwick.

I don’t want your condolences you fucking price of shit, my friends and teachers were shot. Multiple of my fellow classmates are dead. Do something instead of sending prayers. Prayers won’t fix this. But Gun control will prevent it from happening again. https://t.co/UZPgcPoPUX — sarah (@chaddiedabaddie) 14. februar 2018

I skrivende stund har tweetet 155.853 retweets og 373.613 likes. Selvom Præsident Trump er meget aktiv på Twitter, har han ikke svaret på lige netop det her tweet.

Afbrudte pressekonferencer

Donald Trump har ligeledes fået massiv kritik for at aflyse det Hvide Hus' daglige pressekonference både på dagen for skyderiet og dagen efter, skriver Express.

Præsidentens kritikere beskylder ham for at gemme sig for pressen og deres oplagte spørgsmål om våbenlovgivningen. Chefen for The Wahsington Posts dækning af det Hvide Hus, Philip Rucker, sagde følgende om aflysningerne.

- Obama gik til presserummet samme eftermiddag, som skoleskyderiet Sandy Hook fandt sted, for at tale til det amerikanske folk. En meget anden tilgang i dag. Trump har stadig ikke snakket på kamera, og hans pressemedarbejdere har lagt låg på sagen, sagde Philip Rucker.

Donald Trump efter familie og venner til gerningsmand bag skoleskyderi: I vidste, han var i store problemer