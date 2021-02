Trump for rigsret: Sådan er hans chancer

Tirsdag begynder en historisk rigsretssag mod Donald Trump. En USA-ekspert tror, at den tidligere præsident vil holde skindet på næsen

En historisk rigsretssag mod ekspræsident Donald Trump er sat til at begynde tirsdag, hvor han blandt andet står anklaget for at opildne til angrebet mod kongresbygningen i Washington 6. januar, hvor fem personer mistede livet.

Ifølge USA-ekspert Niels Bjerre-Poulsen, Syddansk Universitet, er de fleste enige om, at der er grundlag for en rigsretssag, men han finder det alligevel usandsynligt, at Trump bliver dømt.

- Vi skal ikke forvente at finde de nødvendige 17 republikanere, der skal til at få Trump dømt. Det, vi har set de sidste dage i interviews fra republikanske politikere, er, at de har tænkt sig argumentere proces først og fremmest.

- Rigsretssager er en procedure, der er beregnet til siddende præsidenter. Og eftersom han ikke er præsident mere, kan man ikke bruge en rigsretssag mod ham. Det vil være hovedargumentet, siger Niels-Bjerre Poulsen.

Artiklen forsætter efter videoen ...

Det stjal alle overskrifter, da Trump-støtter stormede kongresbygningen i Washington 6. januar. Nu skal Trump stå skoleret for at opildne til angrebet.

Et flertal på to tredjedele af medlemmerne i Senatet skal stemme for, hvis Trump skal dømmes.

Trumps advokater: Som civil ekspræsident kan han ikke tiltales

Niels Bjerre-Poulsen tror, at alle 50 demokratiske senatorer vil stemme for, men finder det usandsynligt at møde samme opbakning fra den republikanske side af senatet.

Opbakning fra baglandet

Kentuckys fremtrædende republikanske senator Mitch McConnell fremførte en passioneret tale, da Trump stadig var præsident, hvor han gjorde det klart, at han ville stemme mod ham i en rigsretssag.

Det lader dog til, at luften er gået af ballonen.

- I mellemtiden var der et voldsomt pres fra baglandet hos flere senatorer - altså fra Trumps tilhængere - der var rasende over udsigten til, at han kunne blive dømt, siger Niels Bjerre Poulsen.

- Jeg tror, han truede ham med en rigsretssag, så Trump opførte sig nogenlunde acceptabelt i sin sidste måned som præsident, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Senatet har modtaget anklageskrift i rigsretssag mod Trump

Forsøgte at ophæve rigsret

Der er flere indikationer på, at Trump klarer frisag. I hvert fald forsøgte den anden republikanske senator fra Kentucky, Rand Paul, at ophæve rigsretssagen mod ham som forfatningstridig.

45 republikanske senatorer tilsluttede sig argumentet, og i samme ombæring udtalte Rand Paul, at 'der er nul chance for, at Trump bliver dømt'.

Artiklen forsætter efter billedet ...

Rand Paul bakker fortsat Donald Trump op. Han forsøgte at få ophævet rigsretssagen mod den tidligere præsident. Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Så Demokraternes ønske om at ekskludere Trump fra amerikansk politik synes urealistisk.

- Jeg tror, at de har mistet modet med hensyn til forestillingen om, at de kan få ham ud af amerikansk politik en gang for alle, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Hvis Trump, mod forventningen, skulle ende med at blive fundet skyldig ved en rigsret, efter at han har forladt posten, vil han miste ekspræsident-goder som sikkerhed og pension. Han vil også være forhindret i at stille op i amerikansk politik igen.

Medie: Kvinde skudt i den amerikanske kongresbygning

Demonstranter stormer Kongressen: En død og flere sårede