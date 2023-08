Trump formelt anholdt: Erklærer sig ikke skyldig

Den tidligere amerikanske præsident skal endnu engang for retten. Her ankommer han til Washington

Han kender efterhånden proceduren.

Endnu engang er den tidligere amerikanske præsident Donald Trump blevet formelt anholdt, efter han torsdag har meldt sig selv.

Han har taget turen til Washington D.C., hvor retsmødet i sagen mod ham finder sted.

Han har ved retsmødet erklæret sig ikke skyldig. Nu skal man ved retsmødet forhandle kautionsbetingelserne for, at han kan forblive løsladt frem til retssagen begynder.

Allerede inden ankomst stod det da også klart, at han ikke ligefrem var på linje med anklagerne i sagen.

'Jeg skal nu til Washington, D.C., for at blive arresteret for at have udfordret et korrupt, manipuleret og stjålet valg,' skrev han selv på sit eget sociale medie Truth Social tidligere på dagen.

Torsdag aften dansk tid landede han i den amerikanske hovedstad i sit privatfly med teksten 'TRUMP' på siden, inden han kørte i en større kortege til retsbygningen.

Foto: Olivier Douliery/Ritzau Scanpix

Alvorlig tiltale

Det er tredje gang, at Donald Trump er blevet tiltalt i en straffesag. Men denne gang er tiltalen noget mere alvorlig.

Ifølge tiltalen var Donald Trump 'fast besluttet på at beholde magten' og 'sprede løgne' om, at han havde vundet i forbindelse med sit valgnederlag i 2020.

'Disse påstande var falske, og den tiltalte vidste, at de var falske. Men tiltalte gentog og spredte dem alligevel - for at gøre sine bevidst falske påstande legitime, for at skabe en intens landsdækkende atmosfære af mistillid og vrede og for at ødelægge den offentlige tiltro til valgmyndighederne' lyder det ganske alvorligt i tiltalen.

Konkret består den af fire anklagepunkter: sammensværgelse for at bedrage USA, sammensværgelse for at forhindre en officiel procedure, forhindring og forsøg på forhindring af en officiel procedure samt sammensværgelse mod rettigheder, viser retsdokumenterne ifølge CNN.