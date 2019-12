Trump håner Greta Thunberg: 'Latterligt!'

Donald Trump langer ud efter den 16-årige miljøaktivist Greta Thunberg på det sociale medie Twitter.

Det sker, dagen efter at hun blev kåret som Årets Person 2019 af magasinet Time.

I sit tweet, som flere internationale medier, blandt andre The Independent, har omtalt, skriver den amerikanske præsident, at den unge svensker bør 'arbejde med sit problem med at håndtere vrede'.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Præsident kalder Greta Thunberg for en møgunge

I forbindelse med kåringen roste det amerikanske magasin Greta Thunberg for at have startet en græsrodsbevægelse, som er blevet en international bevægelse om at holde verdens regeringer ansvarlige for at føre en ansvarlig klimapolitik.

På Twitter kalder Donald Trump dette for 'latterligt'.

'Så latterligt. Greta må arbejde på sine problemer med at håndtere vrede og så gå ind og se en gammeldags film med en ven. Slap af, Greta, slap af!'

Greta Thunberg har endnu ikke svaret direkte på den ikke så flatterende bemærkning fra den amerikanske præsident, men hun har netop ændret profilteksten til sin Twitter-profil til: 'En teenager, der arbejder med sine problemer med at håndtere vrede. Er lige nu i gang med at slappe af og se en god film med en ven.'