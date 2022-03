Trump hævder: Lavede drømmeslag på golfbanen

Tidligere præsident Donald Trump har efter eget udsagn præsteret det ultimative slag på en golfbane. Slaget faldt kort tid efter, en dommer udtalte, at Trump formentlig brød loven i forbindelse med sit valgnederlag

Det er enhver golfspillers drøm. Det magiske slag. Hole in one.

Drømmen gik angiveligt i opfyldelse for tidligere præsident i USA Donald Trump, da han natten til mandag dansk tid ifølge eget udsagn, lavede slaget, alle golfspillere drømmer om.

Det skriver The Guardian.

Eks-præsidenten har udgivet en lang erklæring om slaget, der tilsyneladende fandt sted lørdag.

Erklæringen om slaget kommer i kølvandet på, at Trump formentlig brød loven, da han efter valget i november 2020 ikke ville anerkende sit valgnederlag.

Det sagde den amerikanske dommer David Carter mandag.

- Retten finder det mere sandsynligt end ikke sandsynligt, at præsident Trump forsøgte at ødelægge og forhindre Kongressens arbejde 6. januar 2021, lyder det fra David Carter i Los Angeles.

Det var kaotiske scener, da demonstranter 6. januar stormede Kongressen, da Biden skulle indsættes som præsident. Foto: John Minchillo/Ritzau Scanpix

Spekulationer

Der spekuleres i om erklæringen er en afledningsmanøvre, der skal dreje samtalen væk fra ugens anklager.

Imidlertid var det dog mindre drastiske midler, end det træk han foretog i forrige uge. En anklager, der siden har trukket sig, undersøgte Trumps forretningsforhold.

Her udtalte han, at der var begrundet mistanke om, at den tidligere præsident 'havde begået flere forbrydelser'.

Trumps modsvar?

Et 108-sider langt sagsanlæg, hvor han anklagede anklageren for 'stor sammensværgelse', som er ledet af Hillary Clinton. Hun lå i valgkamp med Donald Trump om præsidentembedet tilbage i 2016.

'100 procent sandt'

Donald Trumps magiske golfslag fandt angiveligt sted i selskab med en række prominente golfspillere. Det fremgår af erklæringen.

'Mange spørger, så nu vil jeg svare: Ja, det er 100 procent sandt. Mens jeg gik en runde sammen med den legendariske golfspiller Ernie Els, der har vundet fire Majors, Gene Sauers, vinder af US Open, Ken og Mike Goodes, begge fremragende spillere på touren, lavede jeg hole-in-one', skriver eks-præsidenten i erklæringen.

Foto: Manuel Balce Ceneta/Ritzau Scanpix

Ifølge Trump skete miraklet på hul 7 på eks-præsidentens egen bane i Florida. Angiveligt var der på boldens rejse både 'let' og 'hård' vind, da han affyrede drømmeslaget med sit 5-jern.

'Bolden hoppede to gange, hvorefter bolden i røg i hullet. De her fantastiske professionelle spillere opdagede det før mig, fordi deres øjne er en smule bedre end mine. Men på det hul - og kun det hul - var mit sving bedre end deres, skriver præsidenten.

Trump var angiveligt på hold med Ernie Els, men han vil ikke løfte sløret for, om han vandt, da han ifølge eget udsagn er 'en meget beskeden person'. Han er ikke uden humor, ham Donald Trump.

Snyd?

En video, akkompagneret af erklæringen, viser Trump tage bolden op af hullet, men ikke slaget der sendte bolden deri.

Trump er tidligere blevet beskyldt for at snyde. I 2019 skrev golfskribenten Rick Reilly, hvordan Trump snød, når han gik på golfbanen. Her fremgik kilder som proffen Brad Faxon og stjerneskuespilleren Samuel L. Jackson.

Trump bag rattet. Foto: Manuel Balce Ceneta / Rizau Scanpix

På Trumps egen golfbane står han til at have vundet klubmesterskaberne i 1999, 2001 og 2009, men banen var ikke åbnet i 1999, skriver The Guardian.

- At høre Donald Trump prale med sine 18 klubmesterskaber er en løgn. Det er så overdrevet skørt, at historien mister al troværdighed blandt golfspillere i det sekund, den er ude af hans mund, skrev Reilly.

Trumps hole-in-one er dog blevet mødt med vantro. Flere sammenligner drømmeslaget med den fantastiske fortælling om den tidligere diktator i Nordkorea Kim Jong-il, der hævdede at lave 11 hole-in-ones første gang han spillede golf.