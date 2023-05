Trump i absurd ekskone-fadæse

Et noget uheldig optagelse med Donald Trump i rollen som klovn er dukket op i USA:

Det sker i den sag, hvor forfatteren E. Jean Carroll har lagt sag an mod den tidligere præsident og beskylder ham for at have voldtaget hende i 1995 eller 1996 og derefter ærekrænket hende ved at nægte, at det er sket.

Her viser et netop offentliggjort klip fra afhøringen, hvordan der bliver vist et billede af to kvinder. Den ene af dem er E. Jean Carroll.

Efterfølgende bliver Donald Trump spurgt, hvem der er på billedet, og til det svarer han.

- Det er Marla, med reference til hans ekskone, Marla Maples.

Og så har vi balladen. For hun er slet ikke på billedet, og derfor er det en noget overrasket forsvarsadvokat, der gentager.

- Du siger, at det er Marla på det billede?

Og det får Donald Trump til at bekræfte.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Donald Trump sammen med sin ekskone i 1991. Parret var gift fra 1993–1999 og har et par sammen. Foto: AP

Annonce:

Sløret billede

Kort efter afbryder Trumps forsvarsadvokat, og det får den tidligere præsident til at forsvare sig med, at billedet er meget sløret.

Den bizarre videosekvens har skabt store overskrifter i USA, og senest er det også kommet frem, at Trump har frasagt sig retten til at vidne.

Deadline overskrevet

Efter at nævningetinget gik hjem torsdag, sagde dommeren i sagen, at Tacopina skulle informere Trump om, at han havde til søndag klokken 17 lokal tid til at fortælle domstolen, at han ville vidne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Onsdag blev en video, hvor Donald Trump forklarer sig i en sag om ærekrænkelse og voldtægt afspillet for et nævningeting. (Arkivfoto). Foto: Ej Carroll Legal Team Handout/Reuters

Den deadline er nu overskredet, og det står dermed klart, at den tidligere præsident ikke kommer til at vidne i sagen.

Mandag skal begge sider komme med deres afsluttende bemærkninger i sagen.

76-årige Trump, der var præsident i USA fra 2017 til 2021 og lige nu ligger i front til at blive republikanernes præsidentkandidat, siger, at Carroll fandt på beskyldningerne om voldtægt for at sælge flere bøger, da hun udgav sine erindringer i 2019.

Annonce:

Ulækkert

Carroll har sagsøgt Trump for et ukendt pengebeløb.

Hun siger, at Trump voldtog hende i et prøverum i stormagasinet Bergdorf Goodman på Manhattan i New York City i 1995 eller 1996.

E. Jean Carroll foran retten på Manhattan. Foto: David Dee Delgado/Ritzau Scanpix

Carroll har tidligere blandt andet skrevet klummer for modemagasinet Elle.

I en videoforklaring, der blev afspillet for nævningetinget onsdag, afviser Trump, at han dengang voldtog Carroll.

- Det er den mest latterlige, ulækre historie, siger Trump i en video, siddende bøjet over et bord, mens Carrolls advokater præsenterer dokumenter for ham.

- Det er noget, der er blevet fundet på, insisterer han.