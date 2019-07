Trump i vild udmelding

USA's præsident, Donald Trump, langer på Twitter ud efter en gruppe kvindelige, demokratiske kongresmedlemmer og siger, at de bør rejse tilbage til deres oprindelseslande.

Her kan de 'hjælpe med at fikse de fuldstændig sammenbrudte og kriminelle steder, de kom fra'.

Præsidenten nævner ingen navne, men de internationale nyhedsbureauer skriver, at han formentlig tænker på de fire kvinder Alexandria Ocasio-Cortez fra New York, Ilhan Omar fra Minnesota, Ayanna Pressley fra Massachusetts og Rashida Tlaib fra Michigan.

De har været meget kritiske over for Trump, og de har i øvrigt også været kritiske over for deres egen partiledelse.

- Interessant at se 'progressive' demokratiske kongreskvinder, der oprindeligt kommer fra lande, hvis regeringer er totale katastrofer, ondskabsfuldt fortælle den amerikanske befolkning, hvordan vores regering skal køres, skriver Trump i en serie tweets.

Af de fire kvinder, der ifølge nyhedsbureauerne er i Trumps tanker, er det kun Ilhan Omar, som er født uden for USA.

Hun ankom til Minneapolis i 1997 som flygtning fra Somalia.

Alexandria Ocasio-Cortez er som Trump fra New York, og hun har svaret præsidenten igen.

- Hr præsident, det land, jeg kommer fra, og som vi alle sværger til, er USA. Du er vred, fordi du ikke kan forestille dig et Amerika, der omfatter os. Du har brug for et bange USA til din udplyndring, skriver hun på Twitter.

Trump skrev også, at det, han kalder deres oprindelseslande, 'har meget brug for deres hjælp'.

- I kan ikke rejse hurtigt nok. Jeg er sikker på, at Nancy Pelosi vil være glad for hurtigt at organisere gratis rejsearrangementer.

Nancy Pelosi, demokrat og formand for Repræsentanternes Hus, har været oppe at toppes med de fire kvinder i interne partistridigheder, men sammen med andre demokrater kommer hun gruppen til hjælp i denne sag.

Pelosi kalder Trumps bemærkninger for 'fremmedfjendske'.

- Han bekræfter, at hans plan om at 'Make America Great Again' altid har handlet om at gøre Amerika hvidt igen.