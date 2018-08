Trump indfører dødeligt byggemateriale: Skal importeres fra Rusland

Et af den amerikanske præsidents nyeste tiltag er at indføre asbest fra Rusland ind i USA

USA åbner igen for brugen af asbest med velsignelse af præsidenten.

Der er nu pakker fyldt med asbest med skib på vej fra Rusland til USA, endda med et billede af den amerikanske præsident med den tilhørende tekst: 'Godkendt af Donald Trump'.

Pakkerne kommer fra det russiske firma Uralasbest, og de kan nu ryge ind i USA uden problemer, fordi der er sket en række regelændringer på området. Det skriver ingeniøren.dk.

Reglerne er et led i den forvandling, som de amerikanske miljøbeskyttelsesmyndigheder EPA er blevet tvunget til at gennemgå, efter at Donald Trump tiltrådte som præsident i januar sidste år.

Og har man fulgt med i præsidentens rasende udfald mod EPA og hans forsvar for asbest, så kommer det nok ikke som en overraskelse, skriver Ingeniøren.

Vurderet efter nye retningslinjer

Trump har nemlig tidligere sagt, at asbest er '100 procent sikkert, når det først er påført'.

Men nu er der altså åbnet for brugen af asbest i USA.

Årsagen er, at præsidenten har fået indført det såkaldte SNUR-regulativ (Significant New Use Rule), der tillader producenter af asbestholdige produkter at få deres produkter vurderet efter nye retningslinjer.

Præsidentens nye tiltag har dog ikke overraskende mødt stærk kritik. Ikke mindst fra Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO), der i juni udtalte følgende i en pressemeddelelse:

'Anslået 15.000 amerikanere dør hvert år af forebyggelige asbestrelaterede sygdomme, men stadig import af asbest og anvendelse fortsætter. Det er utroligt at vide, at EPA har ignoreret videnskaben, historien og det blodbad, som asbest har forårsaget gennem hele landet hvert år.'

Asbestsygdomsbevidsthedsorganisationen (ADAO) blev grundlagt af asbestofre og deres familier i 2004.

Lungekræft

Uralasbest, som er beliggende i minebyen Asbest i Uralbjergene, er rapporteret at have tætte forbindelser til den russiske præsident Vladimir Putin, som Trump mødte til forhandlinger i Helsinki i juli.

Det skrev The Guardian ugen for topmødet.

Byen Asbest var engang kendt som den 'døende by' på grund af sin høje grad af lungekræft og andre asbestrelaterede sundhedsproblemer. 'Vladimir Putin og Ruslands asbestindustri er i stand til at trives voldsomt som følge af Trump-administrationens manglende forbud mod asbest i USA', siger Ken Cook, formand for en af de kritiske miljøgrupper.

'At hjælpe Putin og de russiske oligarker sammen med at sælge et produkt, der dræber tusindvis hvert år, bør aldrig være en amerikansk præsident eller EPA's rolle, men det er Trump-administrationen.'