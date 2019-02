Trump inviterer 11-årigt mobbe-offer

11-årige Joshua Trump er blevet drillet så meget af sine jævnaldrende, at han begyndte at bruge et andet efternavn

Når den amerikanske præsident Donald Trump tirsdag aften holder sin State of the Union tale for det amerikanske folk, vil der være en 11 år gammel knægt blandt de særligt indbudte gæster.

Drengen har en del til fælles med Donald Trump.

De har samme efternavn - og de føler sig begge mobbet. Den ene af pressen - den anden af skolekammeraterne.

Joshua Trump er blevet drillet så meget af sine jævnaldrende, at han begyndte at bruge et andet efternavn. Flere medier beskrev sidste år, hvordan drengen blev mobbet og chikaneret i skolebussen og andre steder.

Glad for støtten

Det læste Donald Trump om - og nu har han så inviteret Joshua, der kommer fra Delaware, til Washington D.C.

- Joshua er desværre blevet drillet på grund af sit efternavn. Han er meget taknemmelig for støtten fra familien Trump, hedder det i en udtalelse fra Det Hvide Hus.

Melania Trump har tidligere meddelt, at hun som førstedame i USA vil fokusere på netop mobning.

Der er også indbudt andre gæster, som på hver deres måde repræsenterer emner, som optager præsident Trump og hans familie.

Narkogangster inviteret

En af gæsterne overlevede et masseskyderi ved en synagoge i Pittsburgh sidste år. Familien til et ældre ægtepar, som blev myrdet af en illegal immigrant, deltager også. Også en kvinde, der sad fængslet på livstid for en narkoforbrydelse, er inviteret.

Hende har præsident Trump tidligere benådet.

Præsidentens tale imødeses med stor spænding hos mange - ikke mindst på baggrund af den budgetkrise, som ramte flere hundrede tusinde offentligt ansatte økonomisk.

Mange ser også frem til at høre nyt , om Donald Trump's planer med en mur mellem USA og Mexico.